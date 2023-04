Birrhard Zwei Verletzte und zweifacher Totalschaden nach Streifkollision In Birrhard haben sich zwei Autos gestreift. Dadurch sind zwei Personen leicht verletzt und die beiden Fahrzeuge demoliert worden.

Der Skoda wurde stark beschädigt. Kapo AG

Es ist 21.45 Uhr am Dienstagabend, als ein Volvo auf der Birrfeldstrasse in Birrhard unterwegs ist und leicht auf die Gegenfahrbahn kommt. Weil ihm ein Skoda entgegenkommt, kommt es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeuge kommen daraufhin erst in der Wiese zum Stillstand.

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, sind beim Unfall sowohl der 28-jährige Volvo-Lenker sowie auch die 27-jährige Fahrerin des Skoda leicht verletzt worden. Beide Autos sind derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbar sind. Ein Abschleppunternehmen transportierte sie ab.

Auch der Volvo ist nicht mehr fahrbar. Kapo AG

Gemäss Polizeiangaben entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Der Volvo-Fahrer ist angezeigt worden. Zudem ist er auch seinen Führerausweis los. (cri)

