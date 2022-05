Birrhard «Traditionen soll man bewahren»: Das «Brötliexamen light» begeistert Klein und Gross Wegen der Pandemie musste das Brötliexamen in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Dieses Jahr hat die Gemeinde Birrhard die Tradition in reduzierter Form fortgeführt.

Die Kinder sind mit Feuereifer dabei und zeigen in der Turnhalle, was sie können. Deborah Bläuer

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung in der mit bunten Fähnchen geschmückten Turnhalle der Schule Birrhard, in der am Freitag das Brötliexamen gefeiert wurde. Allerdings in etwas abgespeckter Form als «Brötilexamen light». Das richtige Brötliexamen aller Eigenämter Gemeinden findet dieses Jahr wegen der Pandemie noch nicht statt. Es wird teilweise am Eigefäscht im August nachgeholt werden.

Der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler, Kindergärtler sowie dem zahlreich erschienenen Publikum tat dies jedoch keinen Abbruch. «Es ist schön, wieder einmal unter Leute zu kommen», freute sich Pia Gallmann, deren Sohn in den grossen Kindergarten geht.

Darbietung mit Gesang, Turnen und Theater

Nach einer kurzen Begrüssung durch Gemeinderätin Nicole Andermatt legten die 46 Kinder los und zeigten eine abwechslungsreiche Darbietung aus Gesang, Turnen und Theater. Auf einige a cappella vorgetragene Lieder folgten Hits wie «Traum vom Meer» von Andrew Bond und «So ein schöner Tag» von Tim Toupet, begleitet von der Originalmusik.

6 Bilder 6 Bilder In Birrhard wird das «Brötliexamen light» gefeiert. Deborah Bläuer

Anschliessend stellten die älteren Schülerinnen und Schüler ihre Sportlichkeit mit Bodenturnen, Hula-Hoop-Ringen und Pyramiden unter Beweis. Den Abschluss bildete ein Theater, in dem die Schüler ein Gespenst, das auf dem Dachboden der Schule feststeckte, befreiten und ihm halfen, wieder zurück in die Burg zu finden.

Danach war es so weit, die Kinder erhielten ihre Examenbrote. Von da an übernahm das Duo Steinschlag die musikalische Unterhaltung. Für die kulinarische Verpflegung war dank eines Grills und eines Kuchenbuffets gesorgt.

Die Tradition stammt aus dem 14. Jahrhundert

Die Tradition des Brötliexamens stammt aus dem 14. Jahrhundert. Damals herrschte eine Hungersnot. Königin Agnes erbarmte sich und verteilte im Eigenamt Brot und das Brötliexamen war geboren.

Allerdings waren die vergangenen zwei Jahre nicht die einzige Zeit, in der das Brötliexamen abgesagt werden musste. Schon von 1847 bis 1851 konnten keine Examen­brote ausgegeben werden, da das Eigenamt zu wenig Geld hatte. Doch nach einer Sammelaktion konnte die Tradition weitergeführt werden.

«Traditionen sind schön und Traditionen soll man bewahren», findet Gemeinderätin Nicole Andermatt. Sie bedauert es, dass heutzutage viele Brauchtümer vergessen gehen, und freut sich umso mehr darüber, dass das Brötliexamen in Birrhard und das Zusammensein dieses Jahr wieder gefeiert werden konnten.