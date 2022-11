Birrfeld Eigenämter Gemeinden wagen den nächsten Schritt für die Fusion – sogar Mülligen ist dabei In gut vier Jahren könnten sie vereint sein: Die Exekutiven von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen haben entschieden, dass an der nächsten Sommergmeind ein Kredit zur Abklärung des Zusammenschlusses Birrfeld beantragt werden soll.

Im August sprach sich die Bevölkerung von Mülligen gegen eine Fusion aus. Claudia Meier

Die Fusion rückt näher. Seit Freitag ist bekannt, dass das Projekt, das vor eineinhalb Jahren begann, einen Schritt weitergeht: Am 25. November erklärten die vier Gemeinderäte in einer Medienmitteilung, dass sie an der Sommergmeind 2023 einen Kredit zur Abklärung eines Zusammenschlusses Birrfeld beantragen werden.

Im Juni 2021 befragten die Eigenämter Gemeinden erstmals die Bevölkerung zu einer möglichen Fusion. Sprachen sich Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen für Abklärungen dazu aus, bevorzugte Habsburg die Eigenständigkeit und verabschiedete sich aus dem Projekt.

Aufgrund der Umfrageergebnisse gaben die vier verbliebenen Gemeinden eine Machbarkeitsstudie zur Klärung der Rahmenbedingungen eines Zusammenschlusses und zur Feststellung von möglichen Vorbehalten in Auftrag. Die Ergebnisse wurden in diesem August an einem gemeindeübergreifenden Informationsanlass präsentiert.

Anschliessend trafen sich die Kommunen separat mit ihrer Bevölkerung zu Diskussionsrunde und Meinungsaustausch. In Mülligen hatte das Projekt dabei einen schwierigen Stand.

Im Sommer war die Bevölkerung dagegen

Sprachen sich im Sommer 2021 noch 75% der total 295 Umfrage-Teilnehmenden aus Mülligen für eine Fusion aus, sah es im letzten August ganz anders aus: Bei der Konsultativabstimmung resultierten aus den 86 ausgefüllten Zetteln 79 Nein, sechs Ja und eine Enthaltung.

Mülligen zählte Ende 2021 knapp 1100 Einwohnerinnen und Einwohner. zvg / Max Gessler

In Mülligen kam es zum Meinungsumschwung. Weil es der Gemeinde an Kandidierenden für die Exekutive fehlte, drohte ab 2022 die Einsetzung eines teuren Sachwalters. Doch dann konnten die leeren Sitze vollständig besetzt werden.

Was hat Mülligen nun bewogen, trotzdem in die nächste Phase für die Fusion einzusteigen? Diese Frage konnte am Freitag nicht geklärt werden. Gemeindeammann Stefan Hänni war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. Anzumerken ist, dass die Exekutive von Mülligen aktuell unvollständig ist. Gemeinderätin Daniela Hardmeier fällt bis auf weiteres gesundheitsbedingt aus. Ihre Ressorts werden unter den anderen vier Mitgliedern aufgeteilt.

Kanton leistet pro Gemeinde 25’000 Franken

Als Nächstes wollen die Gemeinden Fakten und Grundlagen für den möglichen Zusammenschluss – unter Einbezug der Bevölkerung – erarbeiten. In der Mitteilung heisst es:

«Mit diesen Ergebnissen wird eine klare Ausgangslage erschaffen, welche den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als Entscheidungsgrundlage für oder gegen die Fusion dient.»

Es gehe darum, die wichtigen Fragen wie Schule, Verkehrsanbindung, Finanzen und Weiteres intensiv zu diskutieren und «zukunftsfähige, für alle Partner verträgliche Lösungen zu finden».

Diskutieren über die Machbarkeitsstudie (v. l.): die Gemeindeammänner Stefan Hänni (Mülligen), René Grütter (Birr), Richard Plüss (Lupfig) und Daniel Knappe (Birrhard) sowie Christoph Binder (Finanzspezialist bei der AWB Comunova AG). Claudia Meier

Die Finanzierung erfolgt über einen von den jeweiligen Gemeindeversammlungen verabschiedeten Projektierungskredit. Die Kosten würden überschaubar sein. Pro Gemeinde leiste der Kanton einen Beitrag von 25’000 Franken: «Sofern nach Abschluss der Arbeiten ein Antrag an die Gemeindeversammlung gestellt wird.»

Nach Genehmigung des Kredits ist der Projektstart im August 2023 vorgesehen. Ziel sei eine mögliche Fusion per 1. Januar 2027.