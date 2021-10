Birrfeld Die Flugpiste wird jetzt nachts mit einer Kette abgesperrt – aus Angst vor «Auto-Posern» In der «Birrfelder Flugpost» macht ein Artikel darauf aufmerksam, dass am Hangar 1 bei Betriebsschluss die Zufahrt gesperrt wird. Dies, damit keine ungebetenen Gäste auf die Piste kommen.

Autoposer auf der Flugpiste – dies befürchtet der Aero-Club. Bisher sind die Fahrzeuge aber nicht auf's Gelände gekommen. Toni Widmer / Shutterstock

Der Aero-Club Aargau macht sich Sorgen: Immer öfter diene die Piste auf dem Flugplatz Birrfeld «für improvisierte Treffen einer grossen Anzahl von ‹Auto-Posern› (breite Reifen, grosse Lautsprecher etc.) – meistens dann, wenn sie am Wochenende von der Polizei von der Autobahnraststätte Würenlos weggewiesen werden.» So heisst es in einem Artikel in der «Birrfelder Flugpost».

Auf Nachfrage berichtigt Flugplatzchef Carlo Ferrari: «Bis jetzt sind sie zum Glück nie aufs Areal gekommen – gottlob.» Man habe aber mehrmals beobachtet, dass sich mehrere Dutzend Leute auf dem Parkplatz getroffen hätten, auch in den sozialen Medien seien entsprechende Bilder aufgetaucht. Die Treffen waren jeweils um 22 Uhr oder später. «Es gibt auch noch Leute, die in der Umgebung wohnen, und für sie ist der nächtliche Lärm mühsam.»

Die Kette habe bereits Wirkung gezeigt, so Ferrari: «Seit etwa zwei Monaten haben wir Ruhe.» Dass die Zufahrt jetzt gesperrt sei, habe auch eine rechtliche Komponente: «Niemand soll behaupten können, dass er nicht wusste, dass die Zufahrt nicht gestattet ist. Sollte trotzdem jemand aufs Gelände fahren, dann ist das Hausfriedensbruch.»