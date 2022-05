Birr Holzhaufen brennt lichterloh und Leitung von Bahnlinie muss unterbrochen werden – Polizei rätselt über Ursache In Birr, unweit von Stromleitungen, hat im April ein Holzstoss gebrannt. Für die Löscharbeiten musste der Strom abgeschaltet werden. Weil die Brandursache weiterhin unklar ist, sucht die Polizei Augenzeugen.

Am 20. April 2022 hat in Birr ein Holzhaufen gebrannt. Die Aargauer Kantonspolizei sucht dazu nun Zeugen. Kantonspolizei Aargau

Die zur Holzschnitzelgewinnung vorgesehenen Baumstämme waren neben der Alten Lenzburgerstrasse in Birr aufgestapelt. Unweit dieser Stelle befindet sich der Werkhof einer Kraftwerksbetreiberin samt Unterwerk.

Augenzeugen sahen am frühen Mittwochnachmittag, 20. April 2022, dass der Stapel lichterloh brannte und starken Qualm verursachte. Wie die alarmierte Feuerwehr feststellte, verlief in unmittelbarer Nähe des Brandherdes eine Starkstrom-Freileitung. Dazu kam die Oberleitung der angrenzenden Bahnlinie, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Der Holzhaufen brannte lichterloh. Kantonspolizei Aargau

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Um jegliche Gefahr für die Löschkräfte zu auszuschliessen, mussten diese Leitungen vorübergehend abgeschaltet werden. Der Brand war in der Folge rasch gelöscht. Der Schaden beschränkt sich auf das verbrannte Holz und ist überschaubar.

Was die Ursache betrifft, geht die Kantonspolizei Aargau von einer Fahrlässigkeit oder einer Brandstiftung aus. Die bisherigen Ermittlungen haben jedoch keine Erkenntnisse gebracht. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht daher noch weitere Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder: