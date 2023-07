Birr Für 3,7 Millionen Franken entstehen hier vier Häuser Das Bauprojekt an der Sustenstrasse in der Gemeinde Birr sieht in den Gebäuden zwischen drei und vier Zimmer vor, eines soll ein Zweifamilienhaus werden. Auf das Dach kommt eine Solaranlage.

Die Bauprofile an der Sustenstrasse sind ausgesteckt. Bild: Deborah Bläuer

Idyllisch gelegen ist es, das Gebiet um die Sustenstrasse in Birr, keine Frage: Schmucke Wohnhäuser, ein prächtiger Ausblick auf das Dorf und in die Ferne und aus dem nahe gelegenen Wald ist Vogelgezwitscher zu hören. Nun soll das Wohngebiet um drei Einfamilienhäuser und ein Zweifamilienhaus erweitert werden. Zuständiges Architekturbüro ist die Netwerch AG, die auch am Umbau des Effingerhofs in Brugg beteiligt ist.

Auf den etwas abfallenden Parzellen 959, 960 und 1247 sind Bauprofile ausgesteckt. Das entsprechende Gesuch liegt bis am 17. Juli auf der Bauverwaltung Eigenamt auf.

Solaranlagen machen 20 Prozent der Gebäudefläche aus

Für 3,7 Millionen Franken sollen hier an der Sustenstrasse ein Zweifamilienhaus sowie drei Einfamilienhäuser mit drei bis vier Zimmern entstehen. Ob es sich dabei um Eigentums- oder Mieteinheiten handelt, wollte die Bauherrschaft nicht verraten. Die Gebäude werden hell- bis dunkelgrau sein und jeweils über zwei Vollgeschosse verfügen.

Es gibt fünf Garagen und fünf Besucherparkplätze, und auch Veloabstellplätze werden vorhanden sein. Auf die Flachdächer kommen Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von 167 Quadratmetern. Was laut dem Baugesuch einem Anteil von 20 Prozent der Gebäudefläche entspricht.