Birr Die Wasserleitungsbrüche in den letzten Jahren gingen ins Geld Der Gemeinderat Birr plant eine Gesamtsanierung der Lättenstrasse inklusive Werkleitungen.

Entscheiden werden die Stimmberechtigten in Birr auch über das Budget 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 117% Michael Hunziker (25. August 2015)

In einem baulich schlechten Zustand sind die Lättenstrasse sowie die darin enthaltenen Werkleitungen, stellt der Gemeinderat Birr fest. «So mussten in den letzten Jahren einige Wasserleitungsbrüche mit grossem finanziellem Aufwand behoben werden.» Für die Sanierung der Lättenstrasse inklusive Werkleitungen steht an der kommenden Gemeindeversammlung ein Projektierungskredit von 185'000 Franken zur Diskussion. An den Kosten werden sich die Werke anteilsmässig beteiligen.

Gemäss der Generellen Entwässerungsplanung ist an der Kanalisation eine Kalibervergrösserung vorgesehen, führt der Gemeinderat aus. Weiter habe auch die IBB Energie AG den Bedarf, ihr Gas- und Stromnetz zu erneuern respektive zu erweitern. Gleichzeitig möchte die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, den Strassenkörper so zu gestalten, dass die Anforderungen der Tempo-30-Zone entsprechen, hält die Behörde fest und fügt an:

«Aufgrund dieser Ausgangslage macht es Sinn, die notwendigen Massnahmen in einer Gesamtsanierung an­zugehen.»

Daneben entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 19. November, über das neue Baugebührenreglement der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig; die neuen Satzungen der Musikschule Eigenamt sowie das Budget 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 117%.

Gerechnet wird mit einem Gewinn von 30'800 Franken (Vorjahresbudget 43'300 Franken). Bei vorgeschriebenen Abschreibungen von 1,204 Mio. Franken ergibt sich aus der Erfolgsrechnung eine Eigenfinanzierung von knapp 1,235 Mio. Franken, führt der Gemeinderat aus. Bei Nettoinvestitionen von 1,92 Mio. Franken wird sich das mutmassliche Nettovermögen um 685'000 Franken auf rund 572'000 Franken vermindern. Die langfristigen Schulden – inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe – sinken um rund 1 Mio. Franken auf rund 7,5 Mio. Franken per Ende 2022.