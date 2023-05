Birr Brand richtet in Wohnung grossen Schaden an - zwei Katzen sterben In einer Wohnung in Birr brach am Samstag ein Brand aus, der einen erheblichen Schaden anrichtete. Verletzt wurde niemand hingegen kamen zwei Katzen in den Flammen um.

Der Brand verursachte einen grossen Schaden. Kapo Aargau

Betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Vorderdorfstrasse in Birr. Eine dritte Person bemerkte am Samstag kurz vor 10 Uhr Rauch bei einem Mehrfamilienhaus, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Es zeigte sich, dass dieser Rauch aus einer Wohnung im Dachgeschoss drang. Da niemand öffnete, brach die alarmierte Feuerwehr die Türe auf und stiess in der Wohnung auf den Brandherd. Das Feuer konnte gelöscht werden und damit wurde eine weitere Ausbreitung verhindert.

In diesem Mehrfamilienhaus brach der Brand aus. Kapo Aargau

Verletzt wurde niemand, hingegen kamen zwei Katzen in den Flammen um. Der Brand zog die Wohnung stark in Mitleidenschaft. Noch lässt sich der Schaden nicht beziffern. Als Brandursache steht derzeit ein technischer Defekt an einem Gerät im Vordergrund. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange. (cwu)