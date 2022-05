Birr Angeschossener Schmusetiger: Katzenbesitzer suchen Unterstützung für die hohen Tierarztkosten In Birr wurde Kater Jack mit einem Luftgewehr angeschossen und kämpfte ums Überleben. Eine komplizierte Operation war nötig. Die Tierarztkosten trafen die Besitzer völlig unerwartet.

Das Fell wächst nach der Operation nach, mittlerweile getraut sich der siebenjährige Kater Jack sogar wieder nach draussen. zvg

Kater Jack ist auf dem Weg der Besserung. Das Fell wächst nach der Operation nach, der Vierbeiner getraut sich sogar wieder nach draussen, teilen seine Besitzer mit. Das junge Ehepaar wohnt im Gebiet Lätten- und Kestenbergstrasse in Birr.

Ende März ist das Tier von einem unbekannten Täter angeschossen worden, kämpfte in der Folge zwei Wochen lang unter Schmerzen ums Überleben.

Die Tierarztkosten trafen sie völlig unerwartet

Rückblick: An einem wunderschönen Samstag kehrte der siebenjährige Kater mehrere Stunden später als üblich von seinem nächtlichen Streifzug zurück, war geschwächt. Der Tierarzt diagnostizierte eine entzündete Wunde, verschrieb Antibiotika und Schmerzmittel.

Der Gesundheitszustand des Vierbeiners verschlechterte sich in der Folge allerdings dramatisch. Beim Röntgen stellte sich heraus, dass die Kugel eines Luftgewehrs im Bauch steckte. In einer längeren und komplizierten Operation konnte das Projektil schliesslich entfernt werden. Nach einer Woche stationärer Behandlung durfte «ihr Schmusetiger» nach Hause zurückkehren, so die Besitzer.

Auf dem Röntgenbild ist das Projektil zu erkennen, das im Bauch steckte. zvg

Sie haben Anzeige erstattet bei der Kantonspolizei Aargau. Allerdings: Die Chancen, dass die Tierarztkosten vom Verursacher bezahlt werden, stehen ziemlich schlecht, sind sie überzeugt. Namentlich genannt werden möchten sie nicht, da der Täter noch nicht gefasst sei.

Die hohen Tierarztkosten, hält das junge Ehepaar weiter fest, hätten sie völlig unerwartet getroffen. Sie sind deshalb auf der Suche nach Unterstützung, um zumindest einen Teil der Behandlung durch Spenden decken zu können – und haben ein Crowdfunding lanciert auf der Onlineplattform www.wemakeit.com. Um einen finanziellen Zustupf seien sie sehr dankbar. Sie rufen dazu auf, ein Zeichen gegen Tierquälerei zu setzen. «Dank dem grossartigem Tierarztteam konnte sich Jack erholen.»

Ermittlungen der Polizei sind weiterhin im Gange

Ziel ist es, in den nächsten rund drei Wochen insgesamt 2'800 Franken zu sammeln. Sollte der Täter doch noch ausfindig gemacht werden, beabsichtigten die Besitzer, den Betrag des Crowdfunding – falls erfolgreich – einem Tierheim zu spenden.

Die Ermittlungen gegen die noch unbekannte Täterschaft sind übrigens, teilt die Kantonspolizei auf Nachfrage mit, weiterhin im Gange.