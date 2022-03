Birr 72 neue Wohnungen entstehen: Startschuss für Überbauung ist gefallen In Birr wird seit Donnerstag das «Eichgut» realisiert. Die vier Gebäude sollen eine breite Zielgruppe ansprechen.

Am Donnerstag fand der Spatenstich mit der Bauherrschaft Real Fund One KmGK statt. zvg

In gut zwei Jahren sollen die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen. Die geplante Wohnungsüberbauung «Eichgut» an der Pestalozzistrasse in Birr sieht gemäss einer Medienmitteilung von Donnerstagabend vier Punktbauten in einer parkartigen Umgebung vor. Die Immobiliendienstleisterin Markstein AG schreibt:

«Die versetzte Anordnung der Bauten schafft grosszügige Zwischenräume und optimale Aussicht und Besonnung für alle Wohnungen.»

Das Erscheinungsbild der zukünftigen, viergeschossigen Bauten würden «grosszügige» Loggien in den Gebäudeecken und raumhohe Fenster bestimmen. Die Attikageschosse seien allseitig von den darunterliegenden Fassaden zurückversetzt. «Hell verputzte Fassaden und bronzefarbige Fenster lassen die Häuser freundlich und elegant wirken.»

Nach dem Baustart am Donnerstag, 10. März, werden gemäss Mitteilung in einer ersten Bauetappe die Häuser A und B mit gesamthaft 36 Eigentumswohnungen realisiert. In der zweiten Etappe entstehen mit den Häusern C und D weitere 36 Wohnungen. Für die Architektur zeichnen die Frei Architekten AG aus Aarau. Totalunternehmer ist die Firma Gross Generalunternehmung AG aus Brugg.

Im Frühling/Sommer 2024 ist der Bezug geplant

Die 2½- bis 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen, so heisst es von Seiten Markstein, überzeugten durch spannende Raumeinteilungen. Beispielsweise seien Wohn- und Essraum sowie Küche L-förmig um die Loggien angeordnet. Je ein Zimmer pro Wohnung verfüge über eine eigene Nasszelle. Eine zweigeschossige Autoeinstellhalle sei zudem mit den Treppenhäusern verbunden und ermöglicht einen direkten Zugang für die Wohnungen.

Generell sei für die Überbauung eine Minergie-Zertifikation vorgesehen. «Die Wohnungen werden mit einer kontrollierten Wohnungslüftung ausgestattet, wobei jede Wohnung über ein eigenes Lüftungsgerät verfügt», schreibt die Immobiliendienstleisterin. Die Wärmeerzeugung erfolge mit einer Wärmepumpenanlage pro Haus, die im Sommer auch zur Kühlung der Wohnungen genutzt werden kann.

Besonders Singles, Paare und Familien fänden in Birr ideale Voraussetzungen:

«Durch die zentrale und gut erschlossene Wohnlage sind Einkaufen, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel innert wenigen Gehminuten erreichbar.»

Der Bezug der Eigentumswohnungen ist laut der Immobiliendienstleisterin ab Frühling/Sommer 2024 möglich.