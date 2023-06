Biodiversität Die Stadt Brugg geht mit gutem Beispiel voran und zahlt der Bevölkerung eine Gartenberatung sowie Apéro-Körbe Über 20 Gemeinden aus dem Kanton Aargau haben sich bisher dem Projekt «Natur findet Stadt» angeschlossen. Vor der Einweihung des aufgewerteten Platzes an der Ecke Hauptstrasse/Schulthess-Allee am 16. Juni beschreibt der Stadtrat bereits, wie es in Brugg funktioniert.

Bald wird der neu gestaltete Platz vor der «Alten Post» belebt. Die «Sabor»-Betreiber nennen ihn «Plaza hermosa», was aus dem Spanischen übersetzt «schöner Platz» bedeutet. Bild: zvg

Die Abfallcontainer sind verschwunden, das Mäuerchen mit der Plakatvitrine zurückgebaut und der Asphalt zu einem grossen Teil beseitigt. Auf dem neu gestalteten Platz vor der «Alten Post» beim Eingang zur Schulthess-Allee wurden in den letzten Wochen Bäume gepflanzt und daneben die seit Jahren in Aussicht gestellten Unterflurcontainer für Brugger Abfallsäcke und Grünabfälle realisiert.

So hat der Platz neben der «Alten Post» vor der Neugestaltung ausgesehen. Bild: Claudia Meier

Um die Biodiversität im Siedlungsgebiet zu fördern, hat sich die Stadt Brugg – wie bisher 20 andere Aargauer Gemeinden – im Mai 2022 entschieden, am Projekt «Natur findet Stadt» teilzunehmen. Dieses vom Naturama Aargau koordinierte Projekt sieht vor, dass pro Jahr mindestens eine öffentliche Fläche ökologisch aufgewertet wird. «Die Stadt übernimmt somit die Vorbildfunktion und animiert Privatpersonen, ebenfalls aktiv zu werden und die eigenen Gärten aufzuwerten», schreibt der Stadtrat Brugg am 8. Juni in einer Mitteilung.

Aufenthaltsqualität soll erhöht werden

Mit der Neugestaltung des kleinen Platzes wurde die erste öffentliche Fläche in Brugg im Rahmen von «Natur findet Stadt» realisiert. Am Freitag, 16. Juni, folgt die Lancierung für die Bevölkerung an der Hauptstrasse 12. Bei einem öffentlichen Informationsanlass um 17 Uhr wird über das Vorgehen in Brugg orientiert.

Die neuen Unterflurcontainer und Veloabstellplätze werden rege genutzt. Bild: Claudia Meier

Die Biodiversität im Siedlungsraum soll sowohl auf öffentlichen Flächen als auch in privaten Gärten gefördert werden. Das Projekt verfolgt die Ziele, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, mit einfachen Mitteln die Natur in ihrer Umgebung zu fördern und die Aufenthaltsqualität für die Menschen zu erhöhen.

Lanciert wurde das Projekt in Baden. Es wird dank der Finanzierung durch den Kanton Aargau, das Naturama Aargau, den Jurapark Aargau und die teilnehmenden Gemeinden seit 2018 im ganzen Kanton umgesetzt.

Naturgartenbauer besucht Interessierte

Über die Website www.naturfindetstadt.ch können sich Interessierte melden. Inspiriert vom umfangreichen Massnahmenkatalog werden Themenbereiche ausgewählt, die im eigenen Garten umgesetzt werden könnten.

Nach der Anmeldung kommt ein Naturgartenbauer zu einer für die Bevölkerung kostenlosen Beratung vorbei. Im Rahmen des Projekts arbeite die Stadt Brugg mit ausgewählten Gartenbaubetrieben zusammen, die sich verpflichten, nach den Grundsätzen von «Natur findet Stadt» zu arbeiten, schriebt der Stadtrat. Diese Gartenberatungen werden von der Stadt Brugg finanziert.

Die Café-Bar Sabor wird am 16. Juni ab 18 Uhr zum gemütlichen Teil überleiten. Bild: zvg

Werden als Folge der Beratung Massnahmen umgesetzt, erhalten die Besitzerinnen und -besitzer ein Schild, das den Garten auszeichnet. Zudem würden diese ermuntert, Interessierten bei einem Garten-Apéro die aufgewerteten Grünflächen zu zeigen, so der Stadtrat. Mit diesen Apéros, die von der Stadt Brugg mit einem Apéro-Korb unterstützt werden, soll die Projektidee weiterverbreitet werden.

Für das Projekt seien im Budget 3000 Franken für Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Zusammenarbeit mit dem Naturama) und 15’000 Franken für die Projektumsetzung inklusive Gartenberatungen (mutmasslich 20 Beratungen) und Apéro-Körbe vorgesehen, teilt Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg auf Nachfrage mit.