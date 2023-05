Bildung Bundesrat spielen und Wasser mit Muskelkraft zum Kochen bringen: Die Klima-Energie-Erlebnistage sind zurück in Brugg Am 8. und 9. Mai hatten die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Bodenacker die Möglichkeit, auf spielerische Weise mehr über Klima, Energie und Nachhaltigkeit zu lernen.

Die Schülerinnen und Schüler planen und diskutieren in einem Spiel zu den erneuerbaren Energien der Schweiz. Bild: Julia Pellegrini

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Wie kann man CO 2 einsparen? Was passiert, wenn die Gletscher schmelzen? Diese und andere Fragen standen an den Klima-Energie-Erlebnistagen am 8. und 9. Mai im Schulhaus Bodenacker in Brugg im Zentrum. Das Ganze wurde vom Ökozentrum aus Langenbruck BL – in Zusammenarbeit mit der Stadt und der IBB Energie AG – durchgeführt und fand bereits zum zweiten Mal an einer Brugger Schule statt.

Die Kinder lernen verschiedene CO 2 -Quellen kennen. Bild: Julia Pellegrini

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen konnten sich im Rahmen des Programms an verschiedenen Stationen interaktiv mit den Themen der Erlebnistage beschäftigen. So stand unter anderem ein Spiel an, bei welchem die Kinder in Gruppen versuchten, die Schweiz klimaneutral zu gestalten. In der «Funktion» von Bundesrätinnen und Bundesräten setzten sie sich mit diversen Möglichkeiten von erneuerbaren Energien und Energiesparmassnahmen auseinander, um wegzukommen von den fossilen Energieträgern.

An einer zweiten Station stand das Thema Energie und Energiesparen im Alltag auf dem Plan. An einer Kurbel probierte die Schülerinnen und Schüler, das Wasser in einer Kaffeetasse zum Kochen zu bringen. Im 60-Sekunden-Rhythmus wechselten sich die Kinder ab – das Kurbeln war sichtlich anstrengend.

Auch leicht ins Schwitzen kam eine Schülerin, die auf einem Hometrainer sechs Lampen zum Leuchten bringen musste. Der Unterschied im Energieverbrauch von LED-Lampen und Glühbirnen wurde so für die Schülerinnen und Schüler fassbar.

Um Glühbirnen zum Leuchten zu bringen, muss kräftig in die Pedalen getreten werden. Bild: Julia Pellegrini

Auf einem Tisch lagen zudem diverse Haushaltsgeräte für die Kinder bereit. Es wurde geschätzt und gemessen, wie viel Energie die Geräte denn genau brauchen.

Schülerinnen und Schüler erleben Aha-Momente

Das Ziel der Klima-Energie-Erlebnistage ist es laut Nicolai Diamant vom Ökozentrum, mit theoretischen Informationen und praktischen, erlebnisorientierten Aufgaben und Spielen den Kindern die Thematik rund um Energie, Klima und Nachhaltigkeit beizubringen. Diamant erklärte:

«Viele Schülerinnen und Schüler haben an den Klima-Energie-Erlebnistagen ein Aha-Erlebnis. Beispielsweise wenn sie lernen, dass in einem Handy rund 60 verschiedene Rohstoffe verbaut sind.»

Mit den Modulen, mit denen das Ökozentrum in der ganzen Schweiz unterwegs ist, werden zirka 6000 Schülerinnen und Schüler jährlich erreicht. «Vor allem auch das Spiel zu den erneuerbaren Energien in der Schweiz ist sehr relevant für die kommenden Generationen. Die Kinder erkennen, dass es die ganze Bevölkerung braucht, um etwas zu ändern», sagte Diamant.