Bilanz So hat sich die Gemeinde Bözberg in den zehn Jahren seit der Fusion entwickelt Zügelaktionen, Zusammenlegungen, Neuorganisationen und so weiter: Aus vier Einwohnergemeinden wurde zum Jahresbeginn 2013 eine. In einer Jubiläumsschrift zieht die Exekutive ein erstes Fazit, spricht von einer Erfolgsgeschichte und lässt ein grosses Thema weg.

Das Schulhaus im Ortsteil Oberbözberg wurde wenige Monate nach der Gemeindefusion geräumt. Die neue Gesamtschule ist im Weiler Ursprung. Emanuel Per Freudiger (15. April 2013)

Unter dem Motto «De Bözberg –euses Deheime!» hat der Gemeinderat Bözberg eine 28-seitige Broschüre herausgegeben und vor wenigen Tagen in alle Haushaltungen verteilen lassen. Im Vorwort fasst die Exekutive zusammen, wie es per 1. Januar 2013 zum Zusammenschluss der vier Gemeinden Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg gekommen ist und wie sich die Kommune auf dem Bözberg seither entwickelt hat.

Dabei spannt die Behörde in ihren Ausführungen einen Bogen von der Bevölkerungsumfrage im Jahr 2007 über die Fusionsvorbereitungen zur Gegenwart. Die wesentlichste Erkenntnis sei: «Der Zusammenschluss der Bözberggemeinden ist eine Erfolgsgeschichte.»

Auf die Frage, warum in dieser Broschüre die neuen Adressen, welche während Jahren für Schlagzeilen sorgten, mit keinem Wort erwähnt sind, antwortet Gemeindeammann Therese Brändli: «Wir haben uns auf die Hauptthemen der damaligen Arbeitsgruppen beschränkt, welche die Bevölkerung von Anfang an beschäftigten.» Damit meint sie beispielsweise die Frage des Schul- und Verwaltungsstandorts oder der finanziellen Entwicklung.

Die folgenden zehn Punkte zeigen die Entwicklung der letzten zehn Jahre auf:

Vor der Fusion waren in den vier Gemeinden insgesamt 20 Gemeinderatsmitglieder und etwa 150 Mitglieder für Kommissionen und Verbände tätig. Total wurden für Verwaltung und Bauamt 580 Stellenprozente beansprucht. Insbesondere in den kleinsten Gemeinden Linn und Gallenkirch bestand angesichts der stets komplexer werdenden Aufgaben grosser Handlungsbedarf. Es wurde zunehmend schwieriger, alle Ämter und Verwaltungsstellen zu besetzen.

Der neue Verwaltungsstandort im Ortsteil Oberbözberg wurde für 1,5 Millionen Franken umgebaut und mit den aktuellsten EDV ausgestattet. Claudia Meier

In der Gemeinde Bözberg braucht es lediglich eine fünfköpfige Exekutive und nur noch einen Viertel bis einen Drittel der früheren Anzahl Behörden-, Kommissions- und Verbandsmitglieder.

Die vier ehemaligen Verwaltungsstandorte zogen im Oktober 2013 in die neu umgebauten Räumlichkeiten auf dem früheren Schulareal Oberbözberg um. Stellvertretungen sind garantiert. Die Gemeindeverwaltung verfügt aktuell über 560 Stellenprozente. Auf das Regionale Steueramt, das für Bözberg, Riniken und Villnachern zuständig ist, entfallen 260 Stellenprozente.

Vor dem Zusammenschluss präsentierten sich folgende Bevölkerungszahlen: Gallenkirch hatte 133 Einwohnerinnen und Einwohner, Linn 136, Oberbözberg 499 und Unterbözberg 739.

Inzwischen ist die Bevölkerungszahl – unter anderem aufgrund von Neubauten – kontinuierlich von 1507 auf gegen 1700 gestiegen. Diese Zunahme wird vom Gemeinderat als positiv bewertet.

Die wirtschaftliche Entwicklung stagniert und ist in Teilbereichen rückläufig. Wie in vielen anderen Gemeinden ist die Revision der Bau- und Nutzungsordnungen aufwendiger und teurer als zuerst erwartet. Die Bözberger Planungskommission umfasst zehn Mitglieder aus allen vier Ortsteilen. Die erarbeiteten Unterlagen gingen zur Vorprüfung an den Kanton. Nach der Bereinigung werden sie öffentlich aufgelegt.

Aufgrund der Raum- und Landreserven sowie des grossen Pausenplatzes wurde die bestehende Anlage im Ursprung als gemeinsamer Schulstandort ausgewählt. Um die Erreichbarkeit möglichst kinderfreundlich zu gestalten, wurde der Stundenplan auf den öffentlichen Busfahrplan ausgerichtet. Alle Kinder erhalten ein Bus-Abo. Ihnen sollte es möglich sein, das Mittagessen zu Hause einzunehmen.

Bözberger Primarschulkinder werden von Postauto Schweiz instruiert, wie sie sich im und vor dem Postauto richtig verhalten. Claudia Meier (2. März 2020)

Das ICT-Konzept liegt seit zwei Jahren vor und die für die Schule notwendigen Geräte sind angeschafft.

Als Zusammenschlussbeiträge hat die Gemeinde Bözberg total 2,66 Millionen Franken vom Kanton erhalten, den grössten Teil 2013, den Rest 2014. Der für den Zeitraum 2013 bis 2020 garantierte Beitrag aus dem Finanzausgleich betrug 529'000 Franken pro Jahr.

Dank der Annahme des neuen Finanzausgleichgesetzes durch das Aargauer Stimmvolk im Jahr 2017 und dessen Umsetzung im 2018 profitiert die Gemeinde Bözberg bis heute von Ausgleichszahlungen in diesem Umfang.

Therese Brändli war die erste Zuzügerin in der Fusionsgemeinde Bözberg. Seit 2018 ist sie Frau Gemeindeammann. Claudia Meier (19. Oktober 2021)

Seit ihrer Existenz hat die Gemeinde Bözberg beim Rechnungsabschluss jedes Jahr einen Ertragsüberschuss erzielt. Das Nettovermögen hat sich von total 4,1 auf 8,2 Millionen Franken verdoppelt. Der Steuerfuss von 99 Prozent wurde – nicht wie teilweise befürchtet – erhöht, sondern nach dem gesetzlichen Abtausch mit dem Kanton auf 96 Prozent gesenkt. Die Steuereinnahmen haben sich mit geringem Ausfallrisiko positiv entwickelt.

Wie geplant konnten alle gemeindeeigenen Liegenschaften umgenutzt, vermietet oder im Fall Kindergarten Oberbözberg als eiserne Platzreserve erhalten werden. Dank Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen sind die Immobilien «in einem sehr guten Zustand». Weitere Unterhaltsarbeiten sind im Finanzplan berücksichtigt.

Im ehemaligen Linner Schulhaus befindet sich die Geschäftsstelle vom Jurapark Aargau. BRU

Die ehemalige Schulanlage Linn beispielsweise hat seit 2013 diverse kleinere Sanierungsarbeiten im Umfang von etwa 50'000 Franken erfahren. Seit 2010 ist das Schulhaus vermietet. Hier befindet sich die Geschäftsstelle vom Jurapark Aargau.

Alle drei Kugelfänge der Gemeinde Bözberg haben sich als sanierungsbedürftig erwiesen: Linn (Riedmatt), Gallenkirch (Riemen) und Oberbözberg (Uelbach). Die Gemeindeversammlung hat dafür im November 2020 einen Bruttokredit in der Höhe von 740'000 Franken gesprochen.

Die Arbeiten am Linner Kugelfang sind abgeschlossen. Mit den beiden anderen Anlagen wird zugewartet, was laut Gemeinderat problemlos möglich ist. Denn der Bund hat eine neue Regelung geplant, welche für die Gemeinde Bözberg einen rund 67'000 Franken höheren Subventionsbeitrag zur Folge hat.

Zum Fusionszeitpunkt zählten die Ortsbürgergemeinden Linn 23, Gallenkirch 17, Oberbözberg 42 und Unterbözberg 51 Stimmberechtigte. Die Ortsbürgergemeinden wurden zusammengeführt. Per Ende 2021 zählte die Ortsbürgergemeinde Bözberg 138 Stimmberechtigte.

Im März 2015 wurde eine siebenköpfige Ortsbürgerkommission gebildet. Diese befasst sich insbesondere mit Forstwirtschaft, Immobilien, Grundstücken und Finanzen. Alle zwei Jahre organisiert die Kommission zusammen mit dem Förster den Waldumgang für die ganze Bevölkerung der Gemeinde.

Seit Januar 2014 ist der Forstbetrieb Brugg für die forstlichen Belange der ganzen Gemeinde Bözberg (Ortsbürgerwald) zuständig. Der Beförsterungsvertrag wurde im November 2021 für fünf Jahre erneuert.

Auf dem gesamten Gemeindegebiet bestand 2012 eine Zusammenarbeit mit drei Forstbetrieben. Zudem waren damals total 37 Landwirtschaftsbetriebe gemeldet, heute sind es 36.

Die meisten Vereine auf dem Bözberg waren schon vor der Fusion zusammengeschlossen. Eine Ausnahme bildeten die Schützen.

Um dörfliche Traditionen zu bewahren, wurden aufgrund der Fusion die Quartiervereine Läbigs Gallenkirch und der Dorfverein Linn sowie der Verein ProLinn ins Leben gerufen.

Im Fusionsvertrag war festgehalten, dass künftig für alle die Anschrift 5225 Bözberg gilt. Einige wollten die alten Adressen behalten, was von der Mehrheit der Stimmberechtigten wiederholt abgelehnt wurde. Am 4. März 2021 reichte der Verein ProLinn im Namen von 675 Gesuchstellenden beim Kanton ein Gesuch ein zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn».

Die Linner Linde ist das Wahrzeichen vom Bözberger Ortsteil Linn. Sandra Ardizzone (22. Juni 2020)

Von den 1700 Bözbergerinnen und Bözbergern stellen sich 84 (davon 61 aus dem Ortsteil Linn) hinter das Begehren des Vereins ProLinn. Total 612 Unterschriften stammen aus 110 Aargauer Gemeinden und 63 aus anderen Kantonen. Es läuft ein Beschwerdeverfahren, bei dem es noch nicht um die Sache, sondern um die Zuständigkeit geht.

Der Gemeinderat Bözberg hat einen Entscheid vom Verwaltungsgericht ans Bundesgericht weitergezogen, weil er will, dass der Regierungsrat und nicht die stellvertretende Generalsekretärin vom Volkswirtschaftsdepartement in der Sache entscheidet. Weil Departementsvorsteher Dieter Egli und der Generalsekretär in den Ausstand treten, wurde eine andere Person bestimmt.