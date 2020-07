Bezirksschule verlegt Schlussfeier für Abschlussklassen ins Amphi

«Die Schulschlussfeier ist für einen jungen Menschen ein großes Ereignis und ein wichtiges Ritual, auf das sie sich einige Jahre freuen.» Dieser Tenor war in den letzten Wochen innerhalb der Bezirksschule Windisch immer wieder zu hören und selbst die Schülerinnen und Schüler brachten Vorschläge ein, wie trotz Covid-19 doch noch eine Abschlussfeier durchgeführt werden könnte.

Um der Verabschiedung einen würdigen Rahmen zu verleihen, beschloss das OK der Bezirksschule, die traditionelle «Uselütete» mit der Schlussfeier zusammenzulegen und in den öffentlichen Raum zu verlegen, was unter den gegebenen Umständen folgende Vorteile bot: Erstens stellt das historische Amphitheater eine wunderschöne und würdige Kulisse dar; zweitens ist zwar Eltern wegen Corona das Betreten des Schulareals untersagt, nicht aber das Aufsuchen eines Ortes im öffentlichen Raum. Ferner ist es auch kein Problem, im grosszügig bemessenen Amphitheater genügend Abstand zwischen Schulkindern und Erwachsenen einzuhalten.

Für Eltern Film von Veranstaltung erstellt

So durften am Mittwochvormittag die strahlenden Jugendlichen vor geschichtsträchtiger Kulisse durch ein Blumenspalier schreiten, um ihr Abschlusszertifikat und eine Rose aus der Hand ihrer Klassenlehrperson entgegenzunehmen, für ein Abschiedsfoto posieren sowie den Applaus aller an der Schule Verbleibenden wie auch derjenigen Eltern entgegennehmen, welche Zeit und Gelegenheit hatten, sich auf den Amphimauern einzufinden. Zur Abschiedstradition an Bezirksschule Windisch gehören auch persönliche Briefe mit Glückwünschen, welche von den Zweitbezlern geschrieben werden und natürlich die bunten Ballone. Damit auch jene Eltern, die aufgrund beruflicher Verpflichtungen verhindert waren, nicht ganz vom Geschehen ausgeschlossen sind, wurde die Veranstaltung filmisch aufgezeichnet.

Rebekka Kämpfen als Stufenleiterin verabschiedet

Die Verabschiedungsrede der 3.-Bez.-Klassen des Jahres 2020 war die letzte öffentliche Amtshandlung von Rebekka Kämpfen, welche die Stelle der Stufenleitung abgibt, dem Team aber als Lehrperson erhalten bleibt. Mit Kämpfen verabschiedet sich eine engagierte, pragmatische und menschliche Stufenleiterin, die an der Schule Windisch nicht nur vom Team der Bezirksschule immer sehr geschätzt wurde, 10 Jahre lang die Schule geprägt hat, den Umbau des Bezirksschulhauses massgeblich mitgetragen und die Schule zuletzt durch den Corana-Lockdown geführt hat. Mit anderen Worten: Mit Rebekka Kämpfen verlässt eine Stufenleiterin den Posten, die dem Lehrerteam stets den Rücken freigehalten hat, damit dessen Fokus auf dem Wichtigsten liegen kann: den Jugendlichen und dem Unterricht. (az)