Im letzten Jahr schied Mario Etzensberger (FDP) als Bezirksrichter am Bezirksgericht Brugg aus, seinen freiwerdenden Posten eroberte im vergangenen September Urs Herzog (FDP). Am 25. November steht wiederum eine Ersatzwahl an. Ernst Beyeler (EVP) gibt sein Amt ab, als Nachfolger kandidieren Susanne Baumgartner (EVP) und, wie schon im letzten Jahr, Antonio Vecchio (CVP). Etzensberger und Beyeler traten und treten beide aus dem selben Grund zurück: Sie haben beziehungsweise werden demnächst ihr 70. Altersjahr vollenden. Gemäss Gesetz dürfen Laienrichter ihr Amt nur bis zu diesem Zeitpunkt ausüben.

Warum bleiben Bezirksrichter, zumindest die Brugger, im Amt, bis die Altersguillotine zuschlägt? Gemäss Nicole Payllier, Leiterin Kommunikation der Gerichte Kanton Aargau, bleiben kantonal gesehen nicht alle Bezirksrichter im Amt, bis sie die Altersgrenze erreicht haben. «Es ist durchaus möglich, dass sie sich bereits vorher am Ende einer Amtsperiode nicht zur Wiederwahl stellen oder während der Amtsperiode demissionieren», sagt Payllier. Der Zeitpunkt des Aussscheidens sei ein individueller Entscheid, weshalb generelle Aussagen nicht möglich seien. «Ein Grund für ein längeres Verbleiben im Amt mag jedoch jedenfalls die interessante Richtertätigkeit sein», hält Payllier fest.

110 Franken pro Sitzungsstunde

Auffällig ist auch, dass die sechs Brugger Bezirksrichter, die momentan im Amt sind, einen vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt von zirka 65 Jahren aufweisen. Der kantonale Durchschnitt hingegen liegt per Mitte November bei 58 Jahren. Für das Bezirksgericht Brugg bedeutet das, dass schon bald der nächste Altersrücktritt erfolgen wird. Immerhin sind die beiden Kandidierenden jünger: Susanne Baumberger ist 56, Antonio Vecchio ist 55. Gemäss Nicole Payllier stellen die Gerichte Kanton Aargau keine Gefahr der Überalterung bei den Bezirksrichtern fest. «Gerade ältere Bezirksrichter profitieren von ihrer Lebenserfahrung im Allgemeinen sowie von ihrer Richtererfahrung im Besonderen.» Ob allenfalls eine Amtszeitbeschränkung sinnvoller als eine Altersbeschränkung wäre, kann Payllier nicht beantworten. «Diese Frage wäre an den Gesetzgeber zu richten.»

Mit regelmässigen Einsätzen kann sich ein Laienrichter durchaus einen Zustupf, etwa an seine AHV-Rente, verdienen. Pro Sitzungsstunde erhalten die Bezirksrichter 110 Franken. Mit diesem Betrag wird auch das vorgängige Aktenstudium im Hinblick auf einen Gerichtsfall abgegolten. Die Sitzungsdauer berechnet sich abzüglich der effektiven Mittagspause. Separat geltend machen können die Laienrichter Spesen, die ihnen bei der Ausübung ihres Amts notwendigerweise entstehen.

Gericht bietet Richter selber auf

Den Entscheid, welche vier der sechs Bezirksrichter aufgeboten werden, fällt das Bezirksgericht selbst. «Das Aufgebot erfolgt indessen nicht bezogen auf den konkreten Einzelfall, sondern nach Kriterien wie beispielsweise die Verfügbarkeit der Bezirksrichter, einem im Voraus festgelegten Zeitplan und so weiter. Insgesamt wird eine gleichmässige Verteilung der Einsätze der Bezirksrichter angestrebt», erklärt Nicole Payllier. Den Parteien eines konkreten Verfahrens werde die Besetzung des Gerichts zudem vorab mitgeteilt, damit allfällige Ablehnungsgründe geltend gemacht werden könnten.

Ob Laienrichter ihr Amt auch aus finanziellen Aspekten ausüben, kann Nicole Payllier nicht beantworten. «Die Gründe für einen Bezirksrichter, im Amt tätig zu sein, sind individuell. Es ist hierzu keine allgemeine Aussage möglich.»