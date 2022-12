Bezirksgericht Brugg Zugang zum Server gekappt: Ohne Software war es «auf einen Schlag wie in der Steinzeit» Ein Unternehmer steht wegen versuchter Nötigung vor dem Bezirksgericht in Brugg: Er hat einem Handwerkerbetrieb den Zugang zum gemeinsamen Server und zur Buchhaltungssoftware gesperrt.

Zwei Unternehmen haben den gleichen Server und die gleiche Software genutzt (Themenbild). Wegen finanzieller Forderungen kam es zu Auseinandersetzungen. Ein Unternehmer war nun angeklagt. Bild: Severin Bigler

Beim lieben Geld hört die Freundschaft auf: Zwei Vertreter von zwei Unternehmen aus der Region sind sich vor dem Bezirksgericht in Brugg gegenübergestanden. Versuchte Nötigung, wurde dem einen vorgeworfen.

Für ihre Buchhaltung nutzten die beiden Unternehmen die gleiche Software über einen gemeinsamen Server. Im Zusammenhang mit verschiedenen – gegenseitigen – finanziellen Forderungen kam es allerdings zu Unstimmigkeiten, wird in der Anklageschrift ausgeführt. Der Beschuldigte habe dann dem anderen Unternehmen im Herbst des vergangenen Jahres den Zugang zur Software gesperrt, habe die Zugangsdaten beziehungsweise das Passwort geändert.

Dieses andere Unternehmen, ein Handwerkerbetrieb, forderte daraufhin mit Einschreiben die unverzügliche Freigabe der Daten, insbesondere der Buchhaltung. Der Beschuldigte dagegen verlangte laut Anklageschrift zuerst die Zahlung von zwei Rechnungen. Sei die Summe – die Rede ist von mehreren tausend Franken – überwiesen, würden sämtliche Zugänge «sofort nach Zahlungseingang» freigeschaltet.

Einiges blieb liegen, einiges lief schief

Der Handwerkerbetrieb allerdings zahlte nicht. Und weil die Software für die Buchhaltung nicht freigegeben wurde, sei ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden, heisst es weiter in der Anklageschrift. Mittels Privatklage machte das Unternehmen einen Betrag von rund 34'000 Franken geltend.

Der Vertreter des Handwerkerbetriebs – blaue Jeans, hellblaues Kurzarmhemd – sagte vor dem Bezirksgericht in Brugg als Auskunftsperson aus. Aus seiner Sicht, hielt er gegenüber Einzelrichterin Chantale Imobersteg fest, seien die EDV-Dienstleistungen zweimal abgerechnet worden. Als der Zugang zur Software verweigert wurde, sei es gewesen, als werde überall das Licht gelöscht. Auf einen Schlag seien sie zurückversetzt worden in die Steinzeit.

Sie hätten, fuhr der Mann fort, tagelang gearbeitet, um die Daten wieder herstellen zu können. Der Aufwand sei immens gewesen. Trotzdem seien Dateien und E-Mail-Adressen verloren gegangen. Anfragen seien unbeantwortet geblieben, Arbeiten nicht ausgeführt und Termine nicht eingehalten worden. Kurz: Es habe sich um eine schwierige Zeit gehandelt. Einiges sei liegen geblieben oder schief gelaufen.

Für die Nutzung bestand eine Vereinbarung

Der Beschuldigte dagegen – auch er in blauen Jeans und Kurzarmhemd, allerdings einem dunkelblauen – machte ein Fragezeichen zum Schaden. Der Handwerkerbetrieb sei nicht ernsthaft gefährdet, die Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt gewesen, zeigte sich der 46-jährige Unternehmer überzeugt. Auch wären, fügte er an, alle Daten in Papierform vorhanden gewesen.

Für die Nutzung von Software und Server war eine Vereinbarung getroffen worden, stellte der Beschuldigte fest. Er habe Anspruch gehabt auf die Vergütung der Kosten, fuhr er fort. Auf die gestellte Rechnung aber habe er kein Feedback erhalten – «null». Er sei davon ausgegangen, dass der Handwerkerbetrieb eine neue Software für die Buchhaltung in Betrieb habe und keinen Bedarf mehr habe an der bisherigen Software. Die Lizenzen habe er anderweitig vergeben.

Er habe einen Schlussstrich ziehen wollen, um seine eigene Firma zu schützen und nicht weitere Folgekosten zu haben, die ihm nicht rückerstattet werden. Er sei gar nicht darum herumgekommen, den Zugang abzustellen, sagte der Beschuldigte und forderte für sich einen Freispruch.

Verhalten des Beschuldigten war rechtswidrig

Das Gericht dagegen kam zum Schluss, dass der Beschuldigte dem Handwerkerbetrieb durch sein Verhalten einen ernstlichen Nachteil angedroht hat. Es sprach ihn schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Franken.

Das Buchhaltungsprogramm sei für den Betrieb relevant, das Verhalten des Beschuldigten rechtswidrig gewesen, hielt Gerichtspräsidentin Imobersteg fest. Die Probezeit wurde auf zwei Jahre festgelegt, die Zivilforderung auf den Zivilweg verwiesen. Die Höhe der angefallenen Kosten könne das Gericht nicht beurteilen.