Bezirksgericht Brugg Über seinen Drogenkonsum führe er keine Statistik: 36-Jähriger ist auch wegen Kinderpornografie angeklagt Der Mann musste sich wegen des Konsums von Pornografie mit Minderjährigen und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten.

Bei einer Durchsuchung stellten die Ermittler mehrere Geräte mit kinderpornografischem Material sicher. Symbolbild: Andrew Brookes/Image Source

Ganz in Schwarz gekleidet erschien der Angeklagte in Begleitung seines Anwalts vor dem Bezirksgericht Brugg. Tim (Name geändert) sah sich einer Anklage der Staatsanwaltschaft in einem abgekürzten Verfahren gegenüber: mehrfaches Beschaffen und Besitzen von Pornografie, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen beinhaltet – zum eigenen Konsum – sowie der Konsum, Anbau und Besitz von Marihuana.

Zu Beginn eröffnete Gerichtspräsidentin Susanne Humbel dem Beschuldigten, dass das Gericht eine fünfjährige Probezeit in Betracht zieht: Dies war in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft nicht vorgesehen.

Auf dem Laptop waren 300 kinderpornografische Bilder

Auf einen Hinweis des Bundesamts für Polizei Fedpol wurden in der Wohnung von Tim mehrere Geräte mit pornografischem Material sichergestellt – darunter auch ein Laptop mit über 300 Bildern. Dieser werde aber laut Tim schon lange nicht mehr benutzt – er hätte vor zehn Jahren einmal eine «Phase» gehabt. Allerdings stellten die Ermittler anhand einer Kryptozahlung fest, dass sich der 36-Jährige 2020 auf einer Website mit Kinderpornografie herumgetrieben hatte.

Zudem wurden 20 Marihuanapflanzen und rund 29 Gramm konsumfertiges Marihuana gefunden. Auf seinen jetzigen Drogenkonsum angesprochen erklärte Tim, er führe darüber keine Statistik und könne keine genaueren Angaben machen.

Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Anwalt über die fünfjährige Probezeit meinte der Angeklagte, er wolle endlich einen Schlussstrich ziehen. Dies auch, weil er in einer festen Beziehung sei und gute berufliche Zukunftsaussichten habe. «Ich schäme mich extrem», erklärte Tim.

Die lange Probezeit gilt dem Selbstschutz

Die Urteilsbesprechung gestaltete sich kurz: Nach rund zehn Minuten sprach Humbel Tim im Sinne der Anklage schuldig. Er wurde verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 170 Franken, einer Busse von 3500 Franken und einem lebenslänglichen Verbot für berufliche und ausserberufliche Tätigkeiten mit Minderjährigen. Die beschlagnahmten Geräte werden vernichtet und der Schuldige muss sowohl die Anklagegebühr von 1000 Franken sowie die Verfahrens- und Anwaltskosten bezahlen.

Die laut der Gerichtspräsidentin «relativ lange Probezeit» von fünf Jahren sei zu seinem eigenen Schutz ausgesprochen, da der Zeitraum vom ersten bis zum letzten Konsum von Kinderpornografie «ziemlich lange» war. Trotzdem sei sie überzeugt, dass es nicht mehr dazu kommen wird: Tim zeigte sich einsichtig, reuig und kooperativ und war bis anhin nicht vorbestraft.