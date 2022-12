Bezirksgericht Brugg «Sie haben mich dressiert, sodass ich bestraft werde»: 45-Jähriger stiehlt Lebensmittel und Staubsauger – auch mit seinem Dealer Anfang Dezember stand ein früherer Autoverkäufer unter anderem wegen gewerbsmässigem, teilweise bandenmässigem Diebstahl vor dem Bezirksgericht Brugg. Das Urteil fiel milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Exklusiv für Abonnenten

Insgesamt elf Diebstähle wurden dem 45-Jährigen zur Last gelegt. Symbolbild: Andrey Popov/Shutterstock

Über 40 Jahre lang lief das Leben von Matteo (Name geändert) in geordneten Bahnen. «Es waren nur zwei Jahre, die ausser Kontrolle geraten sind», erklärte der gut gekleidete Mann vor dem Bezirksgericht Brugg. Trotzdem habe er sich in dieser Zeit eine massive Last auferlegt. Die Liste an strafbaren Handlungen, die Matteo in der Anklageschrift vorgeworfen wurden, war denn auch lang.

Wegen gewerbsmässigem Diebstahl – teilweise bandenmässig –, Hausfriedensbruch und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz forderte die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten bei einer Probezeit von 3 Jahren sowie eine Busse von 2000 Franken.

Der kleinste Wert des Diebesguts lag bei gut 4 Franken, der grösste bei rund 1650 Franken. Bild: Sandra Ardizzone

Die erste Tat fand laut Anklage im Mai 2020 statt. Gemeinsam mit einer Zweitperson füllte Matteo in einem Supermarkt einen Einkaufswagen mit Getränken und Lebensmitteln im Wert von knapp 600 Franken und sie verliessen dann das Geschäft, ohne zu bezahlen. Als Gerichtspräsident Sandro Rossi fragte, ob das stimme, antwortete der Beschuldigte:

«Ja, auf jeden Fall. Aber alleine hätte ich so etwas nie gemacht.»

Er sei psychisch erkrankt und habe, als er die «Leistung nicht mehr bringen konnte», 2019 seinen Job verloren. «Ich experimentierte mit Kokain und Alkohol.» Und dies sei seinem Begleiter Recht gewesen.

«Ich hatte Hunger und Durst und man sieht ja nach was»

Matteo handelte nach eigener Aussage gemeinsam mit seinem Dealer, sei in diesem Fall auch alkoholisiert gewesen. Viermal entwendete der Angeklagte mit ihm oder dessen Partnerin Waren – darunter auch Staubsauger – im Gesamtwert von gut 3000 Franken. Der Angeklagte sagte:

«Er zahlte damit Schulden ab und ich bekam Alkohol und Drogen.»

Bei den Vorfällen sei es jeweils die gleiche Masche gewesen: Gemeinsam befüllten sie beispielsweise den Einkaufswagen, Matteo habe das Geschäft mit der unbezahlten Ware aber jeweils allein verlassen müssen. «Sie haben miteinander ausgemacht, mich so zu dressieren, sodass ich bestraft werde.» Er sei nicht die einzige Person, die so manipuliert worden sei.

Zum Zeitpunkt des Prozesses am Bezirksgericht Brugg hatte Matteo bereits eine zehnmonatige Therapie hinter sich. Bild: Sandra Ardizzone

Bei den insgesamt elf Diebstählen verübte der frühere Autoverkäufer laut Anklage drei weitere mit anderen Komplizen. Ansonsten handelte Matteo allein, liess vor allem Lebensmittel und Alkohol mitgehen. Dazu sagte der Beschuldigte: «Ich hatte Hunger und Durst und man sieht ja nach was.»

Im September 2020 betrat er eine Filiale des Coops, bei dem für ihn bereits ein zweijähriges Hausverbot bestand. Neben dem Hausfriedensbruch legte ihm die Staatsanwaltschaft die mehrmalige Konsumation von Kokain sowie den Besitz von 0,58 Gramm Kokaingemisch zu Lasten.

In vier Fällen sollte es einen Freispruch geben

Matteos Verteidigerin verwies darauf, dass über einen Mann geurteilt werde, der bis 2015 voll und ganz im Leben gestanden hätte. Danach nahmen jedoch die Probleme mit seiner Partnerin zu. Es kam ihm gegenüber zu häuslicher Gewalt. Aus Scham griff Matteo zu Alkohol, später zu Drogen.

Die Anwältin forderte für insgesamt vier der vorgeworfenen Taten einen Freispruch. Etwa, weil der Angeklagte auf den betreffenden Fotos nicht klar identifizierbar oder die Verübung des Diebstahls nicht dokumentiert sei.

Das Urteil des Bezirksgerichts Brugg fiel schliesslich milder aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Gerichtspräsident Sandro Rossi sprach Matteo im Sinne der Anklage schuldig und setzte eine bedingte Freiheitsstrafe von 7 Monaten bei einer Probezeit von 3 Jahren sowie eine Busse von 200 Franken. Das Kokain werde vernichtet.

Auch der Kokainkonsum brachte Matteo vors Bezirksgericht Brugg. Bild: Sandra Ardizzone

Nur von einem Anklagepunkt – dem Diebstahl eines Fernsehers – sprach er ihn frei, weil nur über das Delikt gesprochen, aber dieses nicht vom Angeklagten verübt worden sei. Bei den anderen gäbe es keinen Zweifel an der Täterschaft. Bei zwei bestehenden Zivilforderungen verschiedener Läden verwies er auf den Zivilweg.

Strafmildernd wirkte gemäss dem Gerichtspräsidenten unter anderem, dass Matteo willens scheine, mit seiner Vergangenheit abzuschliessen: Der Angeklagte unterzog sich inzwischen einer zehnmonatigen Langzeittherapie und hat sein Umfeld gewechselt.