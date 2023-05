Bezirksgericht Brugg «Ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer»: Mann baut Unfall und fährt dann nach Hause Zu dritt sassen sie im Auto, als dieses in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und ins Wiesenbord knallte. Gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft wehrte sich der Lenker vor dem Bezirksgericht Brugg.

Das Auto, das der Beschuldigte lenkte, prallte ins Wiesenbord und erlitt Blechschaden. Symbolbild: iStockphoto

«Eigentlich habe ich die Anklage nicht ganz verstanden», meinte der junge Mann in der Befragung durch Bezirksgerichtspräsident Sandro Rossi. «Es ist nicht klar, was da geschildert wird. Das habe sogar ich gemerkt, und ich habe nicht Jura studiert.»

Vorgeworfen wurden dem Beschuldigten grobe Verletzung der Verkehrsregeln und pflichtwidriges Verhalten bei Unfall. Vor einem Jahr war er, eines späteren Nachmittags, am Steuer eines Autos – das auf den Namen der Mutter des damaligen Beifahrers eingelöst ist und in dem zwei weitere junge Leute sassen – von Thalheim Richtung Staffelegg gefahren.

In einer Rechtskurve hatte er – nach Ansicht der Staatsanwaltschaft «infolge zu hoher Geschwindigkeit» – abbremsen müssen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn und prallte ins Wiesenbord. Der Wagen erlitt Blechschaden, blieb aber fahrtüchtig. Der Fahrer fuhr wenige Meter weiter und hielt an. Der Beifahrer inspizierte das Auto, und man kam überein, nach Hause zu fahren.

Dem Lenker eines Fahrzeugs, das der Beschuldigte kurz zuvor überholt hatte, war der am Strassenrand stehende Wagen aufgefallen. Er machte Meldung bei der Polizei. In der Folge war der Beschuldigte per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 30 Franken, einer Busse von 800 Franken sowie zur Übernahme von Kosten von knapp 2000 Franken verurteilt worden. Er erhob Einsprache. Damit hatte sich Gerichtspräsident Rossi als Einzelrichter mit der Sache zu befassen.

Nicht sehr auf die Strasse fokussiert gewesen

Der als Zeuge aussagende Beifahrer erklärte, dass er den Hergang kaum in Erinnerung habe. Er sei «nicht sehr auf die Strasse fokussiert» gewesen. Er habe nur ein Abbremsen gemerkt. Auf die Frage, weshalb denn ein Abbremsen nötig gewesen sei, sagte er, dass es sich um eine nicht sehr übersichtliche, beinahe 180-Grad-Kurve handle, die zudem immer enger werde. Auf die Frage des Richters nach dem physikalischen Grund dafür, dass ein Körper eine Kurve wegen der Fliehkraft verlasse, entgegnete der Zeuge diplomatisch: «Das ist in jeder Kurve so.»

Vor dem Bezirksgericht Brugg bemängelte der Beschuldigte die Signalisierung der Kurve. Bild: Sandra Ardizzone

Der Beschuldigte selber sagte aus, dass er die Kurve bis zu ihrem letzten Knick ganz normal befahren habe. Er habe noch versucht, das Tempo zu verringern, aber bemerkt, dass das Auto ins Rutschen gekommen sei. Er räumte ein, dass er die Strecke schon befahren habe – allerdings nur in umgekehrter Richtung. Und er bemängelte die Signalisierung der Kurve. «Eigentlich», sagte er, «bin ich ein sehr vorsichtiger Fahrer.»

Dass er die Polizei nicht verständigt habe, bestätigte er. Die Geschädigte – die Halterin des Autos – sei jedoch informiert worden.

Verteidiger sieht «Verletzung des Anklageprinzips»

Der Verteidiger forderte einen vollumfänglichen Freispruch. In einem Eventualantrag plädierte er auf eine Busse von 500 Franken wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln. Er machte eine «eklatante Verletzung des Anklageprinzips» geltend, unter anderem wegen ungenügender Umschreibung des Sachverhaltes. Beim Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens sei unklar, was im vorliegenden Fall strafbar sein solle. Auch der Verteidiger kritisierte die Signalisierung. Der Beschuldigte habe nicht mit einer solchen Kurve rechnen müssen.

Das Gericht folgte dem Eventualantrag. Es sprach den Beschuldigten vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens frei, verurteilte ihn aber wegen fahrlässiger einfacher Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Busse von 500 Franken. Zudem muss er je die Hälfte der Kosten des Verfahrens und seiner Verteidigung übernehmen. Dass beim Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens ein Freispruch erfolgen müsse, sei «glasklar», so der Gerichtspräsident.

An einem Schuldspruch wegen fahrlässiger einfacher Verletzung der Verkehrsregeln führe jedoch nichts vorbei. Der Beschuldigte sei mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren. «Nehmen Sie mit, dass Sie Verantwortung für das Fahrzeug und für die Insassen tragen», sprach er dem jungen Mann ins Gewissen.