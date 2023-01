Bezirksgericht Brugg Frau überfällt und bestiehlt Ex-Arbeitskollegin auf der Strasse – überführt hat sie auch der Suchverlauf auf ihrem Handy Anfang Januar musste sich eine 43-Jährige wegen Raub verantworten. Vor dem Bezirksgericht Brugg schwieg sie grösstenteils. Doch die Fragen der Gerichtspräsidentin zeichneten ein Bild des Falls.

Die Deutsche soll eine ehemalige Arbeitskollegin überfallen haben. Symbolbild: Alexlinch/iStockphoto

Die Beute betrug nur gut 1400 Franken. An einem späten Septemberabend ging eine damals 65-Jährige gerade auf dem Trottoir einer Strasse entlang, als sie überraschend von hinten um den Hals gepackt wurde. Eine Person riss sie zu Boden und floh mit der Handtasche des Opfers.

Für diese Tat vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten, musste sich 16 Monate später eine ehemalige Arbeitskollegin der Geschädigten. In der Anklageschrift heisst es: «In der Tasche befand sich neben diversen Effekten und einem privaten Portemonnaie mit zirka 40 Franken insbesondere noch ein Serviceportemonnaie mit zirka 1400 Franken Bargeld.» Dies habe Eva (Name geändert) aufgrund der früheren gemeinsamen Arbeitstätigkeit in einem Lokal im Bezirk gewusst.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach forderte einen Schuldspruch wegen Raub für die zierliche Frau sowie eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten bei einer Probezeit von 5 Jahren. Sowohl diese als auch die Busse von 2000 Franken seien als Zusatzstrafe zu einem Badener Urteil vom September 2021 zu verhängen. Weiter wurde ein Landesverweis von 10 Jahren beantragt.

Opfer sprach von einem Mann als Täter

Zu den Fragen von Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg schwieg die heute 43-jährige Deutsche grösstenteils. So äusserte sie sich weder zu Beweggründen hinter zwei Diebstählen, die sie im Sommer 2021 verübt hatte, noch zu allfälligen damaligen finanziellen Schwierigkeiten.

Nichtsdestotrotz zeichnete Imobersteg auch mit ihren Fragen ein Bild des Falls: Warum Eva kurz vor dem Raub narkotisierende Wirkstoffe, aber auch Begriffe wie Elektroschocker über ihr Handy im Internet suchte? Weshalb sie nach dem Vorfall nach der Verweigerung einer erkennungsdienstlichen Erfassung und News aus der betreffenden Gemeinde googelte?

Dem Bezirksgericht Brugg lagen als Indizien auch DNA-Spuren vor. Sandra Ardizzone

Der Verteidiger plädierte nach der Befragung für einen Freispruch. Als Hauptargument nannte er, dass Eva «offenkundig» eine Frau sei:

«Das Opfer hat den Täter wiederholt als Mann beschrieben – meine Mandantin kann man nach Postur und Aussehen nicht mit einem Mann verwechseln.»

Ausserdem hätten die beiden Frauen am gleichen Ort zusammengearbeitet und das Opfer die andere darum sicher erkannt.

Anders sah das das Bezirksgericht Brugg. Zwar habe die inzwischen verstorbene Geschädigte von einem Mann gesprochen, so Chantale Imobersteg, aber: «Es war 23 Uhr und dunkel. Ausserdem wurde die Frau von hinten angegriffen.»

Die 65-Jährige habe die flüchtende Person erst gesehen, nachdem diese bereits sieben Meter entfernt gewesen sei. So lasse sich auch die effektive Körpergrösse nur schwer schätzen.

Auf den Landesverweis wurde verzichtet

Auch die genannten Suchanfragen der Angeklagten sowie DNA-Spuren würden ein eindeutiges Bild zeigen. Es sei davon auszugehen, dass finanzielle Schwierigkeiten als Motiv hinter der Tat stecken. Diese habe auch Evas damaliger Mann bestätigt, so die Gerichtspräsidentin.

Der Prozess fand in Brugg statt. Sandra Ardizzone

Bei der Strafzumessung erklärte Imobersteg, dass man nicht vom untersten Strafmass ausgehe, und richtete sich an die Angeklagte:

«Sie haben Ihr Wissen über das Opfer schamlos ausgenutzt.»

Ausserdem seien die Mittel zu dessen allfälliger Betäubung gesundheitlich schädlich.

Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Busse und die bedingte Freiheitsstrafe betrachtete das Gericht als angemessen. Bei Letzterer verkürzte Imobersteg aber die Probezeit auf zwei Jahre. Auf den Landesverweis wurde verzichtet. Die entsprechenden Voraussetzungen – beispielsweise spielt die Rückfallgefahr eine Rolle – seien nicht erfüllt.