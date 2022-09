Bezirksgericht Brugg Die Grünliberalen schlagen Susanne Humbel als neue Gerichtspräsidentin vor Die Ersatzwahl für die zurücktretende Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven findet am 27. November statt. Kandidierende können bis am 23. September gemeldet werden. Wer Susanne Humbel ist und warum sie den Betrieb am Bezirksgericht Brugg bereits kennt.

Susanne Humbel ist Rechtsanwältin, 52 Jahre alt und aktuell in einem Aargauer Anwaltsbüro tätig. Bild: zvg

Wie immer bei Richterwahlen halten sich die Parteien bis kurz vor Ablauf der Anmeldefrist mit der Bekanntgabe von Kandidierenden bedeckt. So wurde der erste Wahlgang für die Ersatzwahl einer Gerichtspräsidentin oder eines Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Brugg für den Rest der Amtsperiode 2021–24 bereits Mitte Juli im Amtsblatt des Kantons Aargau ausgeschrieben. Wahlvorschläge können bis am 23. September um 12 Uhr bei der Staatskanzlei des Kantons Aargau eingereicht werden.

Gabriele Kerkhoven (GLP) ist seit 2012 Gerichtspräsidentin in Brugg. Bild: Daniel Vizentini

Bei der angekündigten Vakanz handelt es sich um die 80%-Stelle von Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven. Denn die Bruggerin hat sich nach zehnjähriger Amtstätigkeit entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Grünliberale sagt:

«Ich blicke auf eine gute, lebendige und anspruchsvolle Zeit am Bezirksgericht Brugg zurück. Dieses Jahr werde ich 55 Jahre alt und möchte nochmals etwas Neues anpacken.»

Nach ihrer künftigen Tätigkeit gefragt, verrät Gabriele Kerkhoven lediglich, dass es sich um eine öffentliche Anstellung im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes in einem anderen Kanton handle. Da noch nicht ganz alles feststeht, kann sie keine Details nennen.

Ihrem Wohnort Brugg wird Gabriele Kerkhoven aber treu bleiben. Am Bezirksgericht bleibt sie so lange im Amt, bis ihre Nachfolge die neue Stelle antritt.

Als ausserordentliche Gerichtspräsidentin in Brugg im Einsatz

Kerkhovens GLP-Bezirkspartei schlägt nun Susanne Humbel zur Wahl als neue Gerichtspräsidentin vor. Die 52-jährige Rechtsanwältin arbeitet derzeit in einem Aargauer Anwaltsbüro. Sie hat an der Universität Zürich auf dem zweiten Bildungsweg Rechtswissenschaften studiert. In einer Mitteilung schreibt die GLP:

«Am Bezirksgericht Lenzburg war Susanne Humbel Gerichtsschreiberin und hat dabei auch die Friedensrichterinnen und Friedensrichter des Bezirks beraten sowie die Weiterbildung der Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter betreut.»

Vor zwei Jahren war Humbel bereits am Bezirksgericht Brugg tätig: Als ausserordentliche Gerichtspräsidentin vertrat sie die gewählte Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg während des Mutterschaftsurlaubs interimistisch sieben Monate lang. Die GLP fügt an: «In dieser Zeit führte Susanne Humbel sämtliche Verhandlungen und Verfahren als Einzelrichterin und als Präsidentin des Kollektivgerichts.»

Sie hat auch eine Ausbildung als Tanz- und Gymnastikpädagogin

Susanne Humbel blickt laut der Parteimitteilung voller Begeisterung auf diese Zeit in Brugg zurück:

«Ich habe das Amt der Gerichtspräsidentin mit viel Freude und Enthusiasmus, aber auch mit grosser Sorgfalt und Verantwortungsgefühl geführt.»

Die Kandidatin ist in Birmenstorf AG aufgewachsen. Nach ihrer Matura in Baden absolvierte Susanne Humbel zunächst eine Ausbildung als Tanz- und Gymnastikpädagogin. Sie unterrichtete Menschen aller Altersklassen, war aber auch als Choreografin und als Bewegungstherapeutin an einer psychiatrischen Klinik tätig.

Das Studium der Rechtswissenschaften absolvierte sie auf dem zweiten Bildungsweg. Humbel lebt in Birmenstorf und hat einen festen Partner. In ihrer Freizeit wandert und reitet sie leidenschaftlich gern.

GLP hatte mehr als eine Kandidatur

Selina Friedli, Präsidentin der GLP Bezirk Brugg, ist erfreut, dass ihre Partei eine Kandidatin empfehlen kann, die sowohl einen gut gefüllten juristischen Rucksack als auch eine geeignete Persönlichkeit für dieses Amt mitbringt. Die Bezirkspartei hatte mehr als eine Kandidatur und hat Humbel nach dem Selektionsverfahren einstimmig nominiert.

Liegen mehrere Kandidaturen vor, findet der erste Wahlgang im Bezirk Brugg am 27. November 2022 und ein allenfalls notwendig werdender zweiter Wahlgang am 12. März 2023 statt.