Bezirk Brugg/Lenzburg Noch gut vier Monate bis zum Start: Für den 5 Schlösserlauf sind Helfer gesucht Am 23. September findet der Sportanlass durch die Bezirke Brugg und Lenzburg zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltenden blicken «gelassener» in die Zukunft.

Insgesamt 426 Anmeldungen erhielt der Event im 2022. Bild: Laurent Forster

Im Frühling 2021 wurde die Idee eines eigenen Laufevents in Holderbank geboren: Nachdem Initiant Kilian Schärer ein paar Kollegen und Freunde um Unterstützung angefragt hatte, wurde aus seiner Idee relativ schnell ein Projekt. «Viele Herausforderungen mussten in der Folge gemeistert werden, dabei haben wir jedoch auch so manches gelernt», schreibt das Organisationskomitee (OK) im Lupfiger Mitteilungsblatt.

Alles in allem sei die erste Ausgabe des 5 Schlösserlaufs im September 2022 durch die Bezirke Brugg und Lenzburg eine sehr gute Erfahrung gewesen, welche aufgrund der überaus vielen positiven Rückmeldungen nach einer Wiederholung schreie. Nachdem innerhalb des OKs neue Mitglieder gefunden wurden und man auch sonst breiter aufgestellt sei, könne das Team zudem etwas gelassener in die Zukunft blicken.

Der zweite 5 Schlösserlauf findet am Samstag, 23. September, in Holderbank statt und führt die meisten Teilnehmenden einmal um den Chestenberg (Hauptlauf: knapp 18 km). Das Team sei immer auf der Suche nach helfenden Händen, welche den Anlass «zu etwas Unvergesslichem machen». Als Dank winke ein Helfershirt und eine warme Mahlzeit. Interessierte können sich über www.5schloesserlauf.ch melden.