Bezirk Brugg Von der Webcam für die Region bis zum Buch zu historischen Briefen: Diese Projekte buhlen um 5000 Franken Mit der Initiative der IBB Energie AG werden nicht gewinnorientierte Organisationen finanziell gefördert. 29 Projekte aus der Region Brugg buhlen dabei um Votings. Die Onlineabstimmung läuft noch bis am 17. Januar.

Das Buch soll Einblick in frühere Zeiten im Schloss und im Dorf Habsburg geben. Bild: zvg

Mit der vor knapp drei Jahren ins Leben gerufenen Initiative «iBBooster» will die IBB Energie AG aus Brugg nicht gewinnorientierte Vorhaben fördern. Heuer buhlen 29 Projekte aus der Region um Stimmen. Pro Kategorie erhält das erstplatzierte Projekt 5000 und das zweitplatzierte 1000 Franken. Zudem werden unabhängig von den Stimmen sechsmal 500 Franken verlost.

Die Teilnahme an der Abstimmung ist gratis und bis am 17. Januar um 12 Uhr möglich. Nach der Registrierung können fünf Stimmen auf fünf verschiedene Projekte verteilt werden. Allerdings gibt es aktuell ein technisches Problem bei der automatisierten Freigabe von neuen Registrierungen. Wie Marita Kuonen, Projektleiterin Marketing und Kommunikation bei der IBB, bestätigt, besteht dieses seit zwei Wochen.

Laut Kuonen soll bis Anfang nächster Woche aber alles wieder normal funktionieren. Bis dahin läuft es so, dass bei Neuregistrierungen das Konto manuell freigeschaltet werden muss, was ein bis zwei Tage dauert. Danach kann normal abgestimmt werden.

Wo die Webcam hinkommen soll, steht noch nicht fest

Auch der Verein Tourismus Region Brugg hat sich mit einem Projekt beworben. Er will eine Webcam im Bezirk installieren, deren Bilder auf Websites, zum Beispiel derjenigen von der Stadt Brugg, eingebunden werden können.

Diesen Ausblick könnte die Webcam zeigen. Wo sie hinkommt, ist allerdings noch offen. Bild: zvg

«Wir möchten damit die Attraktivität der Stadt und der Region Brugg steigern», verrät Barbara Iten, Co-Präsidentin des Vereins Tourismus Region Brugg. Und die Einheimischen könnten die Webcam bei ihrer Freizeitplanung miteinbeziehen. «Man nimmt in der Stadt unten manchmal gar nicht wahr, was für eine wunderbare Föhnlage mit einer tollen Aussicht auf das Alpenpanorama herrscht.» Wo die Kamera hinkommen soll, ist noch offen.

Briefe des letzten Hochwächters der Habsburg analysiert

In einem anderen Projekt geht es um eine Buchveröffentlichung. Der letzte Hochwächter der Habsburg, Rudolf Hummel, schrieb zwischen 1872 und 1920 zahlreiche Briefe an seine Verwandten in Amerika. Marianne Spiess, die seit 30 Jahren in der Gemeinde Habsburg lebt, hat mit fachlicher Unterstützung die Briefe in altdeutscher Schrift transkribiert, danach analysiert und verschiedene Handlungsstränge daraus erarbeitet.

So ergeben sich Einblicke ins karge Leben vor über 100 Jahren auf der Burg und im Dorf. Marianne Spiess sagt:

«In meinem Projekt steckt viel Herzblut.»

Sie findet es wichtig, dass Habsburg dadurch ein Stück Geschichte erhält, denn «Habsburg hat kein Buch zum Thema Dorfgeschichte und mit dieser eng verbunden ist natürlich auch das Schloss», erklärt die mittlerweile pensionierte Journalistin.

Bereits 2008 hat sie ein Buch geschrieben. In den «Habsburger Dorfgeschichten» werden persönliche Erinnerungen von Habsburgerinnen und Habsburgern an ihre Jugend im Dorf, vor allem während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, lebendig erhalten.

Der Fitnessraum kommt in den oberen Stock des neuen Gebäudetrakts. Visualisierung: zvg

Um den Fitnessraum, der sich in dem im Sommer 2023 finalisierten Eingangsbereich des Stadions Au in Brugg befinden wird, mit Trainingsequipment ausstatten zu können, haben sich der Tennis Club Brugg, der FC Brugg, der Schwingklub Baden-Brugg, die Laufsportgruppe Brugg und die Leitathletikriege Windisch zusammengetan. Sie schreiben:

«Der neue Fitnessraum bietet einen bedeutenden Anstieg an Trainingsqualität. Insbesondere in den Wintermonaten und für rekonvaleszente Sportlerinnen und Sportler kann ein alternatives Trainingsprogramm angeboten werden.»

Urs Walter, Leiter Nachwuchsabteilung beim FC Brugg, erklärt: «Der Gewinn würde ein Teilbetrag für die Grundausstattung sein.» Diesbezüglich wird mit Gesamtkosten von 20’000 bis 30’000 Franken gerechnet.