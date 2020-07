Bezirk Brugg verliert einen Sitz – wer springt über die Klinge?

Sämtliche elf bisherigen Grossrätinnen und Grossräte aus dem Bezirk Brugg treten wieder an. So weit,so unspektakulär. Was die Ausgangslage aber spannend macht, ist der Umstand, dass der Bezirk einen Sitz im Grossen Rat verliert. Bereits jetzt ist klar, dass jemand von den Bisherigen die Wiederwahl nicht schafft. In den Fokus gerät dabei die SVP. Bei den letzten Wahlen 2016 verlor sie 3,3 Prozentpunkte. Aufgrund des Doppelten Pukelsheim profitierte die Partei aber vom guten Abschneiden in anderen Bezirken und konnte trotz schlechterem Wahlresultat im Bezirk Brugg einen Sitz dazugewinnen – auf Kosten des einzigen Sitzes der GLP. So starteten Martin Wernli (Thalheim), Tonja Kaufmann (Hausen), Maya Meier (Auenstein) und Dominik Riner (Schinznach) in die neue Legislatur. Bereits nach einem halben Jahr trat Letzterer aber aufgrund einer parteiinternen Finanzaffäre zurück. Den Sitz erbte Doris Iten aus Birr. Und genau dieser dürfte gefährdet sein.

Das sieht Iten überhaupt nicht so: «Wir haben alle die gleiche Ausgangslage und jemand wird es nicht schaffen. Über eine Wiederwahl entscheidet nicht die Listenposition.» Viel wichtiger sei, dass die besten Vertreterinnen und Vertreter in Aarau sind, die «unseren Bezirk und unseren Kanton optimal vertreten», sagt Iten. Eine vielfältige Parteilandschaft sei wichtig und sie sei überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler die richtige Entscheidung treffen. Nicht gerade einfach ist die Ausgangslage für den Thalner Gemeindeammann Roland Frauchiger (EVP). Er zeigt sich hinsichtlich der Wahlen aber gelassen. Das zweistufige Verteilverfahren berge grosse Überraschungen, sagt er. «Man kann nicht vorausschauen, wer im Bezirk Brugg den Sitz verliert», ergänzt Frauchiger.