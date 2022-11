Bezirk Brugg Stimmberechtigte geben grünes Licht für Strassensanierungen, Verträge und Budgets Am Freitagabend haben im Bezirk Brugg mehrere – teilweise lange – Gemeindeversammlungen stattgefunden. Die AZ liefert einen ersten Überblick.

Im kommenden Festjahr «750 Johr Müendel» bekommt das Gemeindehaus Mönthal eine Auffrischung. Sandra Ardizzone

An der Wintergmeind steht jeweils das Budget fürs kommende Jahr im Zentrum, damit die Gemeinden weiterhin – ohne Verzug – handlungsfähig sind. Aufgrund der tiefen Beteiligungen unterliegen die meisten Beschlüsse dem fakultativen Referendum. Kurz vor Redaktionsschluss teilten auch die Gemeinden Schinznach und Thalheim noch mit, dass sämtliche Anträge des Gemeinderats vom Stimmvolk angenommen wurden.

Birr: Die Lättenstrasse wird saniert

Von den 1997 Stimmberechtigten waren 63 an der Gmeind anwesend. Sie hiessen alle Anträge einstimmig gut: das Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 117 Prozent, das Darlehen für die IKA Werkhof Birrfeld, den Verpflichtungskredit für die beiden Sanierungen Lättenstrasse und Sporthalle Nidermatt sowie die neuen Satzungen des Gemeindeverbands Regionale Wasserversorgung. Am Schluss beantworteten Vertreter von Bund, Kanton und GE Fragen zum Notkraftwerk, das derzeit gebaut wird.

Mönthal: Gemeindehaus wird aufgefrischt

Kurz und bündig war die Traktandenliste für die Gmeind in Mönthal. Rechtzeitig auf das Jubiläum «750 Jahre Mönthal» im 2023 können am Gemeindehaus ein paar Auffrischungsarbeiten durchgeführt werden. Im Voranschlag mit einem unveränderten Steuerfuss von 115 Prozent ist dafür ein Betrag eingestellt. Von den 294 Stimmberechtigten waren 36 anwesend. Unter «Verschiedenes» wurde Feuerwehrkommandant René Wyssmann nach acht Jahren verabschiedet. Sein Nachfolger ist Stefan Brack. Alle Jubiläumsveranstaltungen sind neu auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet.

Lupfig: Ja zur Erschliessung des Campus Reichhold

Mit 66 Anwesenden nahmen nur 3,05 Prozent der 2162 Stimmberechtigten an der Gmeind in Lupfig teil. Alle Anträge des Gemeinderats wurden gutgeheissen. Ohne Gegenstimme genehmigt wurden der Gemeindevertrag mit Hausen AG und der Verpflichtungskredit von 527'750 Franken für die Erschliessung des Campus Reichhold, das Budget mit dem unveränderten Steuerfuss von 11o Prozent, die Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Brugg betreffend der Schiessanlage Scherz–Schinznach-Bad, die Umzonungen in Mischzonen für die beiden Kirchgemeinden sowie zwei Kreditabrechnungen. Von den 200 stimmberechtigten Ortsbürgern waren 13 anwesend. Sie hiessen das Budget 2023 einstimmig gut.

Mülligen: Ja zum Zusatzkredit für Mehrzweckhalle

Von den 705 Stimmberechtigten waren 70 anwesend an der Gmeind. Der Souverän hiess alle Anträge gut. Er genehmigte das Geschäft für den Zusammenschluss der Feuerwehren im Raum Baden, Organisationsreform REWA, die Kredite für die Sanierungen der Mehrzweckhalle, des Kindergartenwegs und Winkeliwegs sowie für die Erarbeitung des GEP 2 und die Zustandserfassung der Abwasser-Hausanschlüsse. Das Budget basiert auf dem unveränderten Steuerfuss von 109 Prozent.

Rüfenach: Die Flurwege können erneuert werden

Das Stimmvolk in Rüfenach hat am Freitagabend Ja gesagt zu einem Kredit in der Höhe von 470'000 Franken für die periodische Wiederinstandstellung und Erneuerung der Flurwege. Ebenfalls gutgeheissen haben die 66 anwesenden Stimmberechtigten (von total 616) die beiden Kreditabrechnungen für die Heizungssanierung der Schulanlage und die Projektierung zur Sanierung des Kindergartens. Das angenommene Budget 2023 wurde mit dem unveränderten Steuerfuss von 118 Prozent erstellt.