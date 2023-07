Bezirk Brugg Saunabesucher befriedigte sich selbst – 22-Jährige zeigte ihn an Dieser Vorfall hat für einen Senior Konsequenzen: Während eines Saunabesuchs starrte ein 74-Jähriger eine junge Frau stetig an. Währenddessen stimulierte er seinen Penis. Das liess sich die 22-Jährige nicht gefallen.

Dieser Saunabesuch wird für den 74-Jährigen teuer. Symbolbild/Benjamin Manser

Wie ArgoviaToday berichtet, ereignete sich der Vorfall Ende Januar 2023. Eine 22-Jährige besuchte zusammen mit ihrem Kollegen eine Dampfsauna im Bezirk Brugg. Beide Freunde waren während des Aufenthalts nackt.

Wie in einem Strafbefehl des Kantons Aargau zu lesen ist, kam nach einer Weile ein 74-jähriger Mann in die Sauna. Er setzte sich rund einen halben Meter neben den Mann. Dieser bemerkte, dass der ältere Mann die junge Frau auffällig betrachtete und währenddessen seinen Penis in der Hand hielt. Diese bewegte er laut Strafbefehl vor und zurück. Der Bekannte der 22-Jährigen versuchte in der Folge, mit seinem Oberkörper die Sicht auf die junge Frau zu verdecken. Weiter forderte er sie auf, dass sie sich hinsetzt.

Weiter ist dem Strafbefehl zu entnehmen, dass sich der Senior weiterhin selbst befriedigte. Zudem versuchte er, an dem jüngeren Mann vorbeizuschauen, um eine bessere Sicht auf die junge Frau zu bekommen.

Die Frau brachte den 74-Jährigen zur Anzeige. Er wird aufgrund seiner Tat wegen sexueller Belästigung verurteilt und muss eine Busse von 1000 Franken bezahlen. Zudem muss er für die Gebühren von über 700 Franken aufkommen.