Bezirk Brugg Pro Senectute: Ende März kommt es zum Wechsel auf der Beratungsstelle Nach elf Jahren in Brugg hat sich Stellenleiterin Yvonne Berglund entschieden, eine neue berufliche Herausforderung in Aarau anzunehmen.

Während elf Jahren hat Yvonne Berglund die Beratungsstelle von Pro Senectute in Brugg geleitet. Mario Heller (29. November 2016)

Mit 60 Jahren will Yvonne Berglund nochmals eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Die Leiterin der Beratungsstelle von Pro Senectute in Brugg hat sich deshalb entschieden, ihre 90-Prozent-Stelle im Neumarkt 1 per Ende März zu kündigen.

«Wir bedauern den Weggang sehr», heisst es im Schreiben von Pro Senectute Aargau, das Geschäftsleiter Pirmin Kaufmann und Markus Schumacher, Bereichsleiter Beratungsstellen, unterzeichnet haben. Berglund habe in den vergangenen elf Jahren die Beratungsstelle für den Bezirk souverän geleitet, die Angebote von Pro Senectute bekannt gemacht und viel Netzwerkarbeit geleistet.

Leitungsaufgabe im Bildungsbereich

Berglunds Nachfolge steht bereits fest: Am 1. April übernimmt Monica Pfyl Kikels, Einsatzleiterin Alltags- und Haushaltshilfe in Brugg, die Leitung der Brugger Beratungsstelle. Sie arbeitet bereits seit mehr als vier Jahren bei Pro Senectute Aargau und kennt sich bestens aus.

In Zukunft wird Yvonne Berglund in Aarau arbeiten. Die ehemalige Frau Vizeammann von Veltheim wird zur neuen Leiterin Administration bei Careum-Weiterbildung, wo Betreuungs- und Pflegefachleuten Kurse angeboten werden.