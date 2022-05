Bezirk Brugg «Ich warte locker ein Jahr auf ein Wohnmobil»: Wo man noch einen fahrbaren Untersatz für die Ferien bekommt – und wo nicht Seit Pandemiebeginn sind Camper stark gefragt. Wie gross das Interesse heute ist und welchen Einfluss das auf die Preise hat, erklären ein Hausener Händler, ein Brugger Reiseveranstalter und ein Hausener Vermieter.

In der Pandemie erlebten Wohnmobile einen Boom. Symbolbild: Christian Hütwohl (12. August 2021)

In knapp acht Wochen beginnen vielerorts die Sommerferien. Wer eine Tour mit dem «mobilen Zuhause» plant, sollte aufs Gas drücken – zumindest in der Region.

Seit Anfang 2019 bietet die Südbahn Rent GmbH in Hausen zwei vollausgerüstete Wohnmobile und einen Camper Van zur Miete an. Diese sind gemäss Jörg Wüst – selbst begeisterter «Wohnmobilist» – im aktuellen Jahr bereits grösstenteils ausgebucht.

Jörg Wüst, Geschäftsführer der Windischer Südbahngarage Wüst AG. Maja Reznicek (31. März 2021)

Der Geschäftsführer der Windischer Südbahngarage Wüst AG sagt auf Anfrage der AZ:

«Es sind in dieser Saison teilweise noch Termine frei, Mitte Juli bis Anfang August sind alle Wohnmobile besetzt.»

In den Wintermonaten werden die Fahrzeuge nicht vermietet.

Gegenüber dem Vorjahr sei das Interesse aber bereits wieder etwas abgeflaut. Wüst sagt: «2021 waren die Wohnmobile fast dauernd auf Achse.» In diesem sehr guten «Vermietungsjahr» hätte man die Pandemie noch gespürt, es buchten auch viele Personen, die vorher noch nie mit einem Camper unterwegs gewesen sind.

Die Südbahn Rent GmbH vermietet auch einen Camper Van. Symbolbild: Samuel Schumacher (12. Juni 2018)

Die Branche sei jedoch unberechenbar, die Zahlen der aktuellen Saison könnten sich noch ändern. «Anfragen und Buchungen kommen jeweils relativ kurzfristig.»

Diese Destination ist bereits komplett ausgebucht

Trotz der grossen Nachfrage sind die Mietpreise bei der Südbahn Rent GmbH in den letzten drei Jahren nicht gestiegen. Gleichzeitig ist aber auch keine Aufstockung der Flotte angedacht. «Die Wohnmobile sind nur ein Nebenzweig unseres Geschäfts, für mich mehr ein Hobby», erklärt Jörg Wüst. Zudem müsste bei der Vermietung von mehr Fahrzeugen zusätzliches Personal eingestellt werden.

Auch bei der Brugger Island Tours AG ist das Interesse gross. Unter der Marke Iceland Camper Tours bietet der Reiseveranstalter Ferien mit Camper oder Wohnmobil in Island, Norwegen, Schweden und Finnland an. Insbesondere bei der Destination Island ist die Nachfrage seit Pandemiebeginn gemäss Geschäftsführerin Sandra Röthenmund stark gestiegen.

Sandra Röthenmund, Geschäftsführerin der Island Tours AG. zvg

Das Unternehmen verzeichnete gar eine Steigerung um 5 Prozent. Röthenmund sagt:

«Die Steigerung wäre jedoch noch viel grösser, wenn genügend Verfügbarkeit an Campern vorhanden wäre.»

Einen direkten Zusammenhang mit der Pandemie und dieser Tendenz stellt die Geschäftsführerin von der Island Tours AG aber nicht her. «Die Nachfrage nach Reisen nach Island ist generell stark gestiegen, bereits vor Corona.» Damit einher ging eine Erhöhung der Mietpreise.

Zwischen 3 und 5 Prozent mehr müssen Kundinnen und Kunden seit 2019 auslegen. Für eine Campermiete im kommenden Sommer winkt Röthenmund bereits Mitte letzter Woche ab: alles bereits komplett ausgebucht.

Bis 10 Prozent sind die Kaufpreise gestiegen

Bei allen skandinavischen Destinationen ist das Interesse dahingegen über die letzten drei Jahre hinweg konstant hoch gewesen. Die Mietpreise stiegen laut Sandra Röthenmund um 5 bis 10 Prozent. Ein Wermutstropfen: Letzte Woche waren gemäss der Geschäftsführerin in den Sommermonaten noch Camper erhältlich.

Reisen nach Island sind gefragt. Bernd Römmelt (10. Juli 2015)

Auch bei der Arar GmbH, die in Hausen Camper und Wohnwagen im Neu- und Occasionszustand verkauft, ist die erhöhte Nachfrage in den letzten zwei bis drei Jahren spürbar. Die Gründe dafür sieht Inhaber René Alig bei der Pandemie:

«Die Menschen waren eingeschränkter, konnten teilweise keine Hotels oder Flüge buchen.»

Je nach Modell ist der Kaufpreis für die mobilen Heime in dieser Zeit um 6 bis 10 Prozent gestiegen. Vermietungen bietet die Arar GmbH keine mehr an. Mit den coronabedingten Engpässen bei der Lieferung der Fahrzeuge kämpft Alig weiterhin. «Aktuell warte ich locker ein Jahr auf ein Wohnmobil.» Sich also noch schnell vor den Sommerferien ein eigenes zuzulegen, ist in Hausen kein Thema.