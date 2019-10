Bezirk Brugg: Für ein GA nach Bern hat es – noch – nicht gereicht

1222 Stimmen hat der 25-jährige IT-Unternehmer erhalten. «Ich bin nicht zufrieden mit meinem persönlichen Resultat», sagt er. Er sei noch am Analysieren, woran es gelegen hat. Eine erste Erkenntnis: «Ich bin wohl zu stark meine politische Linie gefahren. Umweltpolitik ist nicht meine Politik. Umschwenken nur für den Wahlkampf kam für mich aber nicht infrage, weil es nicht ehrlich gewesen wäre.» Was Wächter aber freut, ist, dass die JSVP im Aargau die Juso und die JFDP bezüglich Wähleranteile überholt hat.

Politisch wird er weiter aktiv sein, auch wenn sein Gemeinderats-Mandat Ende Dezember endet, weil Brugg mit Schinznach-Bad fusioniert. Einerseits wird er sich parteiintern weiter engagieren und andererseits kann er sich eine Kandidatur für den Grossen Rat vorstellen. Auch die nächsten Einwohnerratswahlen in Brugg dürften ein Thema für ihn werden. Am freien Sitz in der Schulpflege in Brugg hat er Interesse bekundet. Das müsse aber noch mit der SVP-Ortspartei besprochen werden, hält Wächter fest.

Ambivalent ist das Fazit von Martin Brügger, SP. Einerseits freut er sich darüber, dass seine Partei im Aargau – im Gegensatz zum nationalen Trend – zulegen und den dritten Sitz ergattern konnte und sich in Brugg und Windisch als stärkste Partei etabliert hat. Andererseits wusste er bereits im Vorfeld der Wahlen, dass sein Listenplatz eine schwierige Ausgangslage bedeutet – insbesondere gegenüber Kandidierenden aus grösseren Bezirken.