Bezirk Brugg Frau muss Schweiz verlassen, weil sie über 100 Leute um insgesamt 43'000 Franken betrogen hat – Fall gelangt erneut ans Obergericht Die Instanz hatte das Urteil des Bezirksgerichts Brugg, gegen das die 27-Jährige Berufung eingelegt hatte, bestätigt. Zusätzlich hatte es eine Verschärfung ausgesprochen, musste diese jedoch aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids kürzlich nochmals prüfen.

Wie genau die Frau betrogen hatte, wurde im Obergerichtsurteil nicht erwähnt. Unter den beschlagnahmten Gegenständen befanden sich allerdings mehrere Handys. Symbolbild: Moment RF

Ganze 103 Personen hat eine junge Frau um ihr Geld gebracht. Vor rund zwei Jahren sprach das Bezirksgericht Brugg die heute 27-Jährige wegen gewerbsmässigem Betrug, gewerbsmässigem betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage, mehrfacher Urkundenfälschung, unrechtmässiger Verwendung von Vermögenswerten sowie unrechtmässigem Bezug von Leistungen der Sozialhilfe schuldig.

Neben einer ambulanten Massnahme wurde die Türkin zu einer Freiheitsstrafe von 34 Monaten sowie einem fünfjährigen Landesverweis verurteilt. Sie legte dagegen Berufung ein, doch das Obergericht bestätigte das Urteil der Vorinstanz und ordnete zusätzlich noch die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) an.

Die Frau zog das Urteil weiter ans Bundesgericht, welches die Beschwerde teilweise guthiess. Zwar sei die Verschlechterung hinsichtlich der Ausschreibung im SIS zulässig, allerdings hätte das Obergericht die Beschuldigte explizit darauf hinweisen müssen, dass es auch darüber befinden werde.

Obergericht sieht erhebliche Rückfallgefahr

In seiner Neubeurteilung betreffend der Ausschreibung im SIS hielt das Obergericht fest: Von der Beschuldigten gehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus. Die Tatsache, dass sie 103 Personen um insgesamt rund 43’000 Franken betrogen habe, ohne dass sie in einer finanziellen Notlage war, zeuge von einer beträchtlichen kriminellen Energie, einer ausgesprochenen Geringschätzung fremder Vermögensinteressen sowie der hiesigen Rechtsordnung.

Mehrere tausend Franken erschlich sich die Beschuldigte von verschiedenen Personen. Symbolbild: Keystone

Hinzu kämen die obengenannten verschiedenen weiteren Straftaten. «Die Frequenz und der Umfang der Straftaten zeichnen das Bild einer eigentlichen Serientäterin.» Zudem bestehe eine erhebliche Rückfallgefahr.

Das ergaunerte Geld muss sie zurückzahlen

Die Beschuldigte argumentierte, dass durch eine Ausschreibung im SIS ihre in der Schweiz lebende Familie sie nicht mehr im grenznahen Ausland, sondern nur noch in der Türkei besuchen könne. «Dabei verkennt sie, dass der mit der Landesverweisung einhergehende Eingriff in ihr Privatleben nur aufgrund der Schwere ihrer Delinquenz und der aus ihren Verhalten abgeleiteten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gerechtfertigt ist», schreibt das Obergericht. Die dadurch für die Beschuldigte einhergehende Beeinträchtigung ihres Familienlebens sei verhältnismässig, die Voraussetzungen für eine Ausschreibung im SIS seien erfüllt.

Verschiedenen Privatklägern und Privatklägerinnen muss die 27-Jährige Beträge in der Höhe von 50 bis 1600 Franken zahlen. Einem Privatkläger hat sie zudem für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von 700 Franken zu erstatten.

Hinzu kommen Verfahrenskosten für die verschiedenen Instanzen von über 36'000 Franken sowie Entschädigungen für die amtliche Verteidigung ebenfalls im fünfstelligen Bereich, «die von der Beschuldigten zurückgefordert werden, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben».