Bezirk Brugg «Es war physisch anspruchsvoll, machte aber extrem Spass»: Villigen und Remigen haben jetzt drei Marching-Band-Weltmeister Für die showband.CH war es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Larissa Wernle aus Villigen erzählt, wie sie sich auf den Wettbewerb in den USA vorbereitet hat und auf dieses aussergewöhnliche Hobby gestossen ist.

Sie sind begeisterte Mitglieder der showband.CH (von links hinten nach vorne): Dario Rutishauser (25), Silvan Sutter (23) aus Remigen, Patricia Sutter (26) sowie Larissa Wernle (19) und Yannick Wernle (17) aus Villigen. Bild: zvg

Die 19-jährige Mediamatik-Lernende aus Villigen hat schon immer gerne Musik gemacht. Larissa Wernle ist aktives Mitglied im Jugendspiel Geissberg sowie in der Musikgesellschaft Remigen. Über ihre Cousine lernte sie die showband.CH im vergangenen Herbst in einem Jugendcamp kennen. Die Marching Band vereint Musik mit Bewegung, Rhythmus und Tanz. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Schweiz musikalisch auch im Ausland zu vertreten.

Und seit Juli darf sich Larissa Wernle bereits Weltmeisterin nennen. Genau so wie ihr 17-jähriger Bruder Yannick und der 23-jährige Silvan Sutter aus der Nachbargemeinde Remigen. Die showband.CH nahm zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil und reiste dazu vom 17. bis 26. Juli nach Buckhannon im US-amerikanischen Bundesstaat West Virginia.

Es brauchte drei intensive Probewochenenden

In der Kategorie «Field Parade» hat es showband.CH auf den ersten Platz geschafft. Die drei jungen Musikbegeisterten aus dem Bezirk Brugg waren Teil des diesjährigen 50-köpfigen Casts.

Vorbereitet hat sich die Band mit ihren Mitgliedern aus der ganzen Schweiz an drei intensiven Probewochenenden im thurgauischen Berg und im bündnerischen Disentis, um ihre Show einzustudieren. In den USA brauchte es dann noch etwas Auffrischung.

Larissa Wernle sagt, die eineinhalbwöchige Reise sei anstrengend und physisch anspruchsvoll gewesen, habe aber auch extrem Spass gemacht. Solange sie genügend Energie habe und körperlich fit sei, wolle sie ihr neues Hobby zusammen mit den bisherigen musikalischen Engagements unbedingt weiterpflegen, erzählt die Weltmeisterin gut gelaunt am Telefon.

An insgesamt drei Wettbewerben nahm showband.CH teil. In der «Field Parade» waren elf Bands und in der «Field Show» waren siebzehn Bands am Start. Mindestens so wichtig wie der überraschende Weltmeistertitel waren die neu geknüpften Freundschaften und der Austausch mit anderen Marching Bands.