Bezirk Brugg Ein gescheiterter Überweisungsantrag und Widerstand gegen die Unterschutzstellung von Gebäuden Am Freitagabend, 25. November, fanden im Bezirk Brugg mehrere Gemeindeversammlungen statt, so auch in Schinznach und Mandach. In Auenstein wurde die Versammlung schon am 24. November durchgeführt. Das wurde besprochen.

In Auenstein wurde ein Kredit von rund 401'000 Franken gutgeheissen. Michael Küng

Ende November wurde vielerorts im Bezirk Brugg die Wintergmeind durchgeführt. Inzwischen liegen der AZ auch die Beschlüsse von Auenstein, Schinznach und Mandach vor.

Auenstein: Steuerfuss bleibt bei 93 Prozent

An der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 24. November, beschloss das Auensteiner Stimmvolk, 78 von 1221 Stimmberechtigten waren anwesend, diverse Kredite. So wurden zum Beispiel rund 401’000 Franken für die Erschliessung des Gebietes Neumatt ab Rütigasse oder 922’000 Franken für die Sanierung am «Grabenacher» inklusive Werkleitungen genehmigt. Ebenfalls angenommen wurde das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 93 Prozent.

Schinznach: Alle traktandierten Geschäfte wurden mit grosser Mehrheit angenommen

An der einen Tag später, am 25. November, stattfindenden Gemeindeversammlung in Schinznach nahmen 106 von 1668 Stimmberechtigte teil. Alle traktandierten Geschäfte wurden mit grosser Mehrheit angenommen.

Unter Verschiedenes scheiterte ein Überweisungsantrag vor der Versammlung. In diesem wurde gefordert, dass Landwirtschaftsland der Gemeinde nur noch an Pächter vergeben wird, die folgendes einhalten: «Der Pächter beteiligt sich am kantonalen Programm Labiola (Landwirtschaft – Biodiversität – Landschaft) oder dessen Nachfolgeprogrammen und schliesst einen Gesamtbetriebsvertrag ab. Er verpflichtet sich, die Massnahme «Getreide in weiter Reihe» auf seinem Betrieb umzusetzen, sofern Getreide Bestandteil der Fruchtfolge ist.

In Schinznach wurden alle traktandierten Geschäfte angenommen. Claudia Meier

Mandach: Gemeinderat gegen Auszonung

An der Gemeindeversammlung in Mandach waren 41 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zugegen. Dem Antrag, das Unterhaltsreglement Meliorationswerke der Einwohnergemeinde Mandach zu genehmigen, wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Weiter stand die Sanierung der Wasserleitung im Oberdorf auf der Traktandenliste. Auch dieser Kredit von 50’000 Franken wurde mit grosser Mehrheit genehmigt.

Der Kanton will in Mandach die Reduktion der unüberbauten Bauzonen im Umfang von 1 Hektare prüfen. zvg

Auch in Mandach ist ein Zusatzkredit für die Revision der Nutzungsplanung nötig. Gemeindeammann Lukas Erne informierte über die verschiedenen Gründe unter anderem, dass der Kanton in der Vorprüfung die Absicht geäussert hat, die Reduktion der unüberbauten Bauzonen im Umfang von 1 Hektare zu prüfen. Der Gemeinderat setzte sich vehement gegen die Auszonung der beiden grösseren Landstücke im Grauktel und Pfründmatt ein, nachdem auf beiden Landflächen Vorprojekte für eine Überbauung bestünden. Kleinere Auszonungen seien aber unumgänglich.

Auch die Unterschutzstellung von verschiedenen Gebäuden sei vom Gemeinderat negativ beantwortet worden. Zurzeit liegen die Unterlagen für den abschliessenden Vorprüfungsbericht beim Kanton, die Antwort wird bis Ende Jahr erwartet. Das Budget 2023 wurde mit einem Steuerfuss von 117 Prozent genehmigt.