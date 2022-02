Bezirk Brugg Das sind die Hitze-Hotspots: Ausgeprägt ist der Wärmeinseleffekt rund um den Brugger Bahnhof Die Online-Karten des Kantons geben Aufschluss über die klimatische Situation. Ersichtlich ist, wo sich die Hitze-Hotspots befinden und welche Grün- und Freiräume besonders wichtig sind für die Kaltluftproduktion.

Die hohe nächtliche Überwärmung ist zu sehen an der Hauptstrasse und beim Bahnhof Brugg. Kanton Aargau

Der nächste Sommer kommt bestimmt, der nächste Hitzetag ebenfalls. Mit sommerlichen Hitzewellen hat sich der Brugger Einwohnerrat schon im 2017 beschäftigt. Adriaan Kerkhoven (GLP) machte sich mit einem Postulat stark für Massnahmen wie Begrünungen, offene Wasserflächen und Brunnenzugänge sowie für den Erlass von entsprechenden Bauvorschriften und Gestaltungsplänen.

Diejenigen Strassen, die von Fussgängern und Velofahrern rege frequentiert werden, sowie die Orte der Begegnung seien umfassend und zeitnah mit Bäumen auszustatten, forderte der GLP-Einwohnerrat damals. Denn unter solchen könne die Temperatur an einem heissen Sommertag wesentlich angenehmer sein. Kerkhoven verwies in seinem Vorstoss auf die Hitzewellen in den Jahren 2003 und 2015, die Hunderte Todesopfer gefordert hatten.

Ein Hitze-Hotspot ist der Fachhochschul-Campus sowie das Kabelwerk-Areal in Windisch. Kanton Aargau

Wo aber ist der sogenannte Wärmeinseleffekt besonders ausgeprägt? Der Kanton stellt neu vier öffentlich zugängliche Online-Klimakarten bereit, die Aufschluss geben über die klimatische Situation, die bei einer Klimaanalyse unterstützten und die als Planungsgrundlage dienen für eine hitzeangepasste Siedlungsentwicklung. Zu sehen ist einerseits, wo sich die Hitze-Hotspots befinden im Siedlungsgebiet und welche Grün- und Freiräume andererseits besonders wichtig sind für die Kaltluftproduktion.

So präsentiert sich Situation um 4 Uhr in der Nacht

Die sogenannte Planhinweiskarte Nacht ermöglicht eine Bewertung der Situation um 4 Uhr in der Früh im Siedlungsgebiet aus Sicht der Einwohnerinnen und Einwohner. Aufgezeigt wird, wo eine geringe und wo eine hohe nächtliche Belastung entsteht. Daraus wiederum lässt sich ableiten, ob Massnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation erforderlich sind.

Aufgrund der hohen nächtlichen Überwärmung von mehr als 3 Grad als sehr ungünstig für die Einwohnenden bewertet sind mehrere Gebiete im Bezirk. In der Stadt Brugg sind es insbesondere der Bereich entlang der Hauptstrasse in der Altstadt sowie das Gebiet bei der Einmündung der Bahnhofstrasse in die Aarauerstrasse. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bahngleise sind es – dort auch auf Windischer Boden – das Industriegebiet sowie der Fachhochschul-Campus.

Die Industrieareale in Lupfig (links) und Veltheim sind ebenfalls als «sehr ungünstig» bezeichnet. Kanton Aargau

Weiter als «sehr ungünstig» gelten versiegelte Flächen – diese absorbieren die Sonnenstrahlung und speichern die Wärme – wie etwa die Industriezone südöstlich der Seebli-Kreuzung in Lupfig oder das Industrieareal in Veltheim.

Mit digitalem Leitfaden steht Arbeitshilfe bereit

Mit einem digitalen Leitfaden zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung stellt der Kanton den Gemeinden und Planenden zudem eine Arbeitshilfe mit konkreten Beispielen sowie Praxistipps zur Verfügung. Denn der Klimawandel sei eine Herausforderung. Vor allem im Siedlungsgebiet sei die – zunehmende – Hitze zu spüren, eine Belastung für Mensch und Umwelt gleichermassen.

Bäume können für ein angenehmes Klima sorgen – hier die Schulthess-Allee in Brugg. mhu (9. Oktober 2014)

Dem sogenannten Wärmeinseleffekt, hält der Kanton fest, kann mit einer umsichtigen Planung entgegengewirkt werden, mit einer hitzeangepassten Siedlungsentwicklung. Bäume, Schatten, wasserdurchlässige Oberflächen, offene Wasserflächen oder eine gute Durchlüftung seien besonders gefragt und sorgen für ein angenehmes Klima. Frühzeitig in der Planung berücksichtigt, liessen sich vielfältige Synergien schaffen.