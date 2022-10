Bezirk Brugg Altersheime machen sich Gedanken zur Energiekrise: «An der Sicherheitsfrage kann nicht geschraubt werden» Die Alters- und Pflegeheime in Schinznach, Windisch, Brugg und Lupfig wollen Energie sparen. Aus verschiedenen Gründen ist der Spielraum jedoch begrenzt.

Die Sanavita AG zählt 135 Mitarbeitende und 120 Bewohnerinnen und Bewohner. Claudia Meier

Die Energielage spitzt sich zu. Zwar sind die Alters- und Pflegeheime von einer Gas- und Strom-Kontingentierung ausgenommen. Gedanken über den Energieverbrauch macht man sich in den Institutionen in der Region Brugg dennoch.

Die Heizung in der Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal AG in Schinznach wird mit Holzpellets betrieben und in der Sanavita AG in Windisch mittels eines Wärmepumpe-Gas-Kraftwerks. Die Süssbach Pflegezentrum AG in Brugg wird mit Gas beheizt, die Haus Eigenamt AG in Lupfig ebenfalls, mit einem Anteil von 15% Biogas.

Das Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal wurde 1985 als Gemeinschaftswerk von Schinznach-Dorf, Schinznach-Bad, Thalheim, Oberflachs, Veltheim und Villnachern gebaut. Michael Hunziker

Notstromgeneratoren sind gemäss Nachfrage nicht überall vorhanden und auch keine längerfristige Lösung. Sollte es zu Stromausfällen oder partiellen Abschaltungen in den Alters- und Pflegeheimen kommen, müsse man Personen, die auf lebensnotwendige Maschinen, wie zum Beispiel einen Sauerstoffkonzentrator, angewiesen seien, ins Spital verlegen, sagt Walter Weber, Geschäftsführer der Sanavita AG.

Küche und Wäscherei verbrauchen die meiste Energie

Béatrice Böhringer, Geschäftsführerin der Haus Eigenamt AG. zvg/Christian Doppler

Als grösste Energieverbraucher nennen die vier Institutionen die Küche sowie die Wäscherei und teilweise die Heizung. Auch im Bereich der IT würde man einen Strommangel schmerzlich spüren, ergänzt Béatrice Böhringer, Geschäftsführerin der Haus Eigenamt AG. Sie sagt:

«Wir arbeiten mit einer elektrischen Pflegedokumentation und unsere Arbeit in der Verwaltung läuft ebenfalls nur noch über den Computer und hierfür benötigt es Strom.»

Die Mitarbeitenden würden dazu angehalten, bewusst mit den Energieressourcen umzugehen. Lichter, gewisse Geräte und alles, was nicht dringend benötigt werde, seien auszuschalten, sagt Böhringer.

In der Haus Eigenamt AG in Lupfig leben zurzeit 48 Personen. zvg

Sie ist froh, dass die Beleuchtung in der Haus Eigenamt AG schon vor zirka zwei Jahren auf LED umgestellt worden ist. «Des Weiteren versuchen wir die Sparziele von Bund und Kanton anhand von einem Faktenblatt sowie die Massnahmen der Kantonsverwaltung Aargau umzusetzen.»

Walter Weber, Geschäftsführer der Sanavita AG. zvg/Paesche Weidmann

Walter Weber sagt: «Unserer Institution kommt jetzt zugute, dass wir in den vergangenen Jahren unser Energiemanagement aktiv in die Hand genommen haben. Wir haben schon im Vorfeld unsere Hausaufgaben in Sachen Energiesparen gemacht.»

Mit Hilfe des Kompetenzzentrums für Energieeffizienz in Gebäuden (energo) wurde hier vor rund zwei Jahren analysiert, wo die stärksten Energiebezüge sind und wie diese optimiert werden können.

Menuplan anpassen und weniger Wäsche im Tumbler trocknen

Um Energie zu sparen, ergreifen die vier Institutionen aus der Region Brugg aktuell auch weitere Massnahmen. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer nennen hier Beispiele wie häufiger mal ein kaltes Abendessen, anstatt ein warmes in den Menuplan aufzunehmen, mehr von Hand abzuwaschen, anstatt die Geschirrspülmaschine laufen zu lassen, weniger im Tumbler zu trocknen und Bildschirme nach einer gewissen Zeit auszuschalten.

Hanspeter Müller, Direktor der Süssbach Pflegezentrum AG und Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal AG. zvg

Hanspeter Müller, Direktor der Süssbach Pflegezentrum AG und Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal AG, sieht in vielen Bereichen Sparpotenzial. Darunter leiden sollen die Bewohnerinnen und Bewohner jedoch nicht. Er stellt klar:

«Alles, was mit den Bewohnern in Zusammenhang steht, soll auf dem heutigen Stand bleiben.»

Schliesslich ist die Situation in den Alters- und Pflegeheimen diffizil. So darf das Energiesparen nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Das Licht im Gang könne beispielsweise nicht abgeschaltet werden, erklärt Walter Weber. Denn bei Notfällen seien die Pflegenden darauf angewiesen. «An der Sicherheitsfrage kann nicht geschraubt werden», fasst er zusammen.

Die Süssbach Pflegezentrum AG verbraucht im Sommer zirka 63’000 kWh Strom, im Winter sind es rund 96’000 kWh. zvg

Und die Temperaturen zu senken, ist ebenfalls keine gute Idee. Weber erklärt:

«Für ältere Menschen ist es schwieriger, die Körpertemperatur konstant zu halten.»

Hinzu käme, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims an verschiedenen Vorerkrankungen litten. Manche seien auch in der Mobilität eingeschränkt, ergo bewegten sie sich weniger und würden deswegen ebenfalls schneller frieren.

«Enorme Kosten kommen auf uns zu»

Auf die steigenden Energiepreise blickt man in den Alters- und Pflegeheimen der Region Brugg mit Sorge. «Enorme Kosten kommen auf uns zu», sagt Hanspeter Müller.

Und in der Sanavita AG spürt man zusätzlich bereits Preissteigerungen beim Papier, bei Lebensmitteln und weiteren Produkten. Diese Unsicherheit mache die Planung des Budgets 2023 sehr schwierig, so Walter Weber.