Bezirk Brugg Diese Gemeinden gibt es mehrfach – mit echtem Wasserschloss und bewegter Vergangenheit Auf Geheiss der Nationalsozialisten geräumt, einen Schlossbesitzer als Bürgermeister und Schaubergwerke: Die AZ verrät Historisches und Aktuelles zu den Namensdoppelgängerinnen der Gemeinden im Bezirk Brugg. Welche Orte verwechselt werden und welche in engem Kontakt stehen.

Die Stadt Thalheim im Erzgebirge zählt rund 6000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: zvg

Veltheim gehört zu Winterthur, Hausen liegt in Baden-Württemberg und in Brugg wohnt heute niemand mehr. Das sind keine Falschbehauptungen, sondern Tatsachen, jedoch mit dem Unterschied, dass es sich hierbei nicht um Orte im Kanton Aargau, sondern um ihre Namensvetter handelt. Die AZ gibt einen Überblick über die Namensdoppelgängerinnen der Gemeinden des Bezirks Brugg, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereits im Jahr 774 wurde das zweite Schweizer Veltheim, damals noch «Feldhaim» genannt, schriftlich erwähnt. Es wurde 1922 in die Stadt Winterthur eingemeindet und hat heute mit dem «Gallispitz» seine eigene Zeitschrift. Deren Chefredaktor, Kurt Steiger, erklärt:

«Die Zeitschrift ‹Gallispitz› wurde benannt nach dem Hausberg über der Dorfkirche und den Reben. Ebenso heisst auch der hiesige Rotwein.»

In Winterthur-Veltheim leben rund 10’000 Menschen.

Veltheim gehört seit 1922 zu Winterthur. Hier ist die damals noch eigenständige Gemeinde auf einer Postkarte von 1910 zu sehen. Bild: Archiv Sammlung Winterthur

Ebenfalls Ortsteil einer Stadt geworden sind Veltheim an der Weser und Veltheim am Fallstein. Ersteres gehört zu Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen und Zweiteres zu Osterwieck in Sachsen-Anhalt. In Porta Westfalica werden sich dieses Jahr Vertreterinnen und Vertreter der Namensvetter über das Pfingstwochenende treffen. Wie Heinz Wernli, Gemeinderat von Veltheim im Bezirk Brugg, verrät, werde man dann die nächsten Treffen festlegen. Die Coronapandemie habe den ursprünglichen Rhythmus gestört.

Nach wie vor eine eigenständige Gemeinde ist hingegen Veltheim an der Ohe. Die in der Nähe von Braunschweig gelegene Ortschaft wurde erstmals im Jahr 1160 urkundlich erwähnt, die Besiedlung geht allerdings schon auf 300 vor Christus zurück. Hier gibt es ein im Renaissance-Stil angelegtes echtes Wasserschloss, dessen Besitzer Alexander von Veltheim gleichzeitig auch der Bürgermeister ist.

Die Gemeinde zählt knapp 1100 Einwohnerinnen und Einwohner und ist am historischen Braunschweiger Jakobsweg von Magdeburg nach Hildesheim/Höxter angeschlossen. Wie Ortsheimatpfleger Herbert Wolff erklärt, zeichnet Veltheim eine gute Gemeinschaft in liebens- und lebenswerter Landschaft aus.

Blick auf den Innenhof des Wasserschlosses in Veltheim an der Ohe. Bild: zvg

Heimatvertriebene im eigenen Land

Schlecht erging es dem zu Döllersheim gehörenden Brugg in Niederösterreich. Damit die nationalsozialistischen Machthaber einen Truppenübungsplatz im Nordosten des Landes errichten konnten, mussten zwischen 1938 und 1942 rund 7000 Personen aus über 40 Dörfern, teilweise innert kürzester Zeit, ihre Häuser verlassen. «Heimatvertriebene im eigenen Land» nannten sie sich. Einige konnten in der Nähe bleiben, andere mussten weit wegziehen, viele wurden nur unzureichend entschädigt. In Brugg wurden 12 Häuser entsiedelt.

Von den ehemaligen Ortschaften ist heute nicht mehr viel übrig, der grösste Teil des Gebietes ist noch immer ein Truppenübungsplatz. Mehr Glück hatte das zweite in Niederösterreich gelegene Brugg. Es existiert noch und gehört zur Gemeinde Sigmundsherberg.

Allein im Bundesland Bayern gibt es fünf Hausen

Zahlreiche Namensvetter hat Hausen. Nicht nur in der Schweiz mit Hausen am Albis, sondern auch in Deutschland, wo es allein im Bundesland Bayern fünf Gemeinden mit diesem Namen gibt. Eine Partnerschaft besteht mit dem baden-württembergischen Hausen im Wiesental.

Andreas Arrigoni, Gemeindeammann von Hausen. Valentin Hehli

Man treffe sich mehrmals im Jahr und lade einander an die traditionellen Feste wie Neujahrsapéro oder Nationalfeier ein, sagt Gemeindeammann Andreas Arrigoni. «Ebenfalls haben wir schon gemeinsame Schul- und Seniorenanlässe durchgeführt.»

Verwechslungen seien eher selten, aber schon vorgekommen. So gäbe es jeden Monat einige Anrufe, welche die Gemeinde Hausen am Albis beträfen und auch deren Post sei schon hier gelandet. «Was wir eher störend finden, ist, wenn wir immer noch unter ‹Hausen bei Brugg› adressiert werden.» Schliesslich habe der Regierungsrat dem Namenwechsel im Jahre 2003 stattgegeben.

Jedes Jahr ein Fest und alle zwei Jahre ein Fussballturnier

«In Europa gibt es mindestens 28 Dörfer, Orts- und Stadtteile mit dem Namen Talheim, Thalheim, Dalheim oder Dahlheim», steht auf der Website von Thalheim an der Thur, das im Kanton Zürich liegt. Seit 1960 träfen sich Delegationen dieser Orte jährlich zu einem frohen Fest.

Im Sommer 2023 wird die Zürcher Gemeinde die Festivität ausrichten. Erwartet werden ungefähr 200 Gäste aus Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz. Darunter auch Reto Schneider-Süss, Vizeammann von Thalheim im Bezirk Brugg, sowie weitere Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes. Schneider-Süss freut sich auf den Anlass:

«So sieht man die Leute wieder einmal. Ausserdem ist es immer ein lustiges Fest.»

Wie er erklärt, treffen sich die Namensvetter zudem alle zwei Jahre zu einem Fussballturnier.

Der Imagefilm der Stadt Thalheim im Erzgebirge. Video: Stadt Thalheim

Auch zu Verwechslungen kam es schon. Im November 2022 führte die Musikgesellschaft Holderbank ihren Unterhaltungsabend in der Turnhalle Thalheim im Bezirk Brugg durch. Die Werbeflyer dafür wurden jedoch in Thalheim an der Thur verteilt. Allerdings sind solche Vorkommnisse eher die Ausnahme. Aber hin und wieder landet ein Anruf bei der Aargauer statt der Zürcher Gemeindekanzlei.

Schaubergwerke, Bleiglasfenster und viele Wanderwege

Ebenfalls mit von der Partie beim Thalheimer Treffen werden Vertreterinnen und Vertreter von Thalheim im Erzgebirge sein. Die Teilnahme sei fest eingeplant, bestätigt Michéle Fankhänel von der Pressestelle. Und wer umgekehrt einmal die zirka 6000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt im Bundesland Sachsen besuchen möchte, für den hat sie einige Tipps parat: «In der Erzgebirgsregion lässt sich die Geschichte des Bergbaus, die hier vor weit über 800 Jahren ihren Ursprung hatte, gegenständlich nachvollziehen. Es gibt Schaubergwerke, wie unser Stollen ‹Wille Gottes› am Berghausweg, dort wurde früher Arsenkies abgebaut. Hier finden jährlich nach Voranmeldung mehrere Führungen statt.»

Zudem empfiehlt sie unter anderem, die rund 50 Kilometer langen Wander-, Reit- und Radwege in und um die Stadt zu nutzen, und die Besichtigung der um die Jahrhundertwende geschaffenen Bleiglasfenster im Thalheimer Rathaus. «Diese dokumentieren die Entwicklungsgeschichte unserer Stadt sowie die Weltoffenheit.»