Am 8. September feiert der Spielfilm «BurnOut» im Brugger Kulturhaus Odeon Premiere. Endlich. Denn die Erstausstrahlung wäre ursprünglich für den Frühling geplant gewesen. Der abendfüllende Kinofilm handelt vom Englischlehrer Ian und der Schülerin Valeria. Beide kämpfen mit alltäglichen Problemen. Im Laufe eines Schuljahrs geraten sie immer näher an eine Burnout-Erkrankung. Mobbing und Überforderung werden im Film thematisiert.

Noch ist Regisseurin und Lehrerin Michèle Bachmann am Feinschliff. Die letzten Arbeiten wie das Abmischen der Tonspuren oder das Erstellen von Untertiteln müssen noch erledigt werden. Jetzt, in der Endphase des Projekts, das vor über anderthalb Jahren so richtig lanciert wurde, sind die Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Abschlussklasse nicht mehr beteiligt. «In der Postproduktion konnten sie sowieso nicht mehr viel machen», erklärt Michèle Bachmann, die unter dem Künstlernamen Michèle Dee auftritt.

Viele Beteiligte arbeiteten gratis am Projekt