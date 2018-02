Die neue Demenzstation im Brugger Pflegezentrum Süssbach ist eröffnet. Über 100 Besucherinnen und Besucher sahen sich am Vormittag die Räumlichkeiten an und setzten sich beim «Hirntheater» mit dem Krankheitsbild «Demenz» auseinander.

Bequeme Sofas und Sessel in Grün laden zum Sitzen ein und Wände in sonnigem Gelb bringen Wärme in die Räume mit Möbeln aus hellem Holz. Der breite Gang der neuen Demenzstation lässt viel Platz, um sich zu bewegen.

Auf so manchem Bett in den Zimmern liegen farbenfrohe «Nuschi-Decken», mit deren Hilfe die Bewohner verschiedene Oberflächen und Materialien spüren und greifen können. Die Station und das freundliche Pflegepersonal sind bereit für die Menschen, die hier in Zukunft wohnen werden.