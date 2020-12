Bewilligung für Skilift Rotberg steht weiter aus

(mre) Für Skifahrer und Schlittler sind es schlechte Neuigkeiten. Der beliebte Gratis-Skilift am Rotberg in Villigen darf bis auf Weiteres nicht genutzt werden – die Bewilligung des Kanton Aargaus fehlt. Betreiber Roger Meier reichte zwar Anfang Dezember ein Gesuch ein, wurde aber zwei Mal zu einer anderen Stelle verwiesen und musste sich dann an die Kantonsärztin wenden. Von ihr bekam der 53-Jährige erst gestern Rückmeldung. Das Konzept muss nun überarbeitet werden, zusätzliche Massnahmen wie die Absperrung des Parkplatzes seien nötig. «Bitter ist, dass wir nicht wissen, wann danach ein Entscheid kommt.»

Der Skilift Rotberg muss den gleichen Auflagen genügen wie die Anlagen in anderen Skigebieten. Das könne man auch: Neben Maskenpflicht und Distanzregeln gebe es in diesem Jahr kein Restaurant mehr und die Besucherinnen und Besucher seien ständig an der frischen Luft. «Wir haben aber in einer Seilbahngondel einen Kiosk eingerichtet», erklärt Meier. Dass das Risiko besteht, dass der Skilift in diesem speziellen Jahr geschlossen bleiben muss, war dem Villiger von Anfang an klar. Trotzdem richtete er diesen am 5. Dezember mit einem Team aus Freiwilligen gemeinsam ein. «Wir hatten den Termin für das Aufstellen der Anlage schon herausgeschoben. Hätten wir länger gewartet, wären die Bedingungen noch schwieriger gewesen. Vielleicht wäre sogar der erste Schnee verpasst worden.»

Dass der Skilift eröffnet wird, wünschen sich viele. Täglich bekommt Roger Meier bis zu zehn Anrufe von Leuten, die wissen wollen, wann es am Rotberg endlich losgeht.