Betriebliche Weihnachtsessen werden zu Sommerpartys

Weihnachten wird dieses Jahr wohl anders aussehen als gewohnt, damit muss man sich mittlerweile abfinden. Die ­Coronakrise macht sich überall bemerkbar, auch in grösseren Betrieben und Unternehmen im Bezirk Brugg.

So schreiben das PSI, die FHNW und die Schule Brugg auf Anfrage, dass dieses Jahr alle Weihnachtsfeiern ausfallen. Andere Betriebe haben sich Alternativen überlegt, wie beispielsweise das Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf. Hier will man die Feier auf den Sommer 2021 verschieben und hofft, dass dann ein Fest im Freien möglich ist. Zu Weihnachten gibt es dennoch eine kleine Überraschung. «Ein Dankeschön an die Mitarbeitenden sollte immer möglich sein», kommentiert die Co-Geschäftsleitung. Auch die Stiebel Eltron in Lupfig feiert im Sommer, allerdings aus betrieblichen Gründen, da für den Wärmepumpenspezialist im Winter Hochsaison ist. Dieses Jahr haben die Angestellten bei Stiebel Eltron bereits eine Herbstüberraschung erhalten, zu Weihnachten gibt es aber ebenfalls ein kleines Geschenk.

Wie diese Überraschungen und Geschenke an die Mitarbeiter aussehen, das wollen die Firmen natürlich nicht verraten. Dass die Weihnachtsfeiern nicht aus finanziellen Gründen abgesagt werden, darüber sind sich die angefragten Betriebe einig.

Die Priorität liegt beim Schutz der Mitarbeiter

Dass das Auslassen der Weihnachtsfeiern aus Rücksicht auf die derzeitige Situation erfolgt, kann sozusagen als kleines Geschenk an die Gesundheit der Mitarbeiter und deren Umfeld aufgefasst werden, der Schutz sollte im Vordergrund stehen. Das schreibt auch Raphael Vögtli, stellvertretender Geschäftsführer der Samuel Werder AG: «Wir haben ein Schutzkonzept im Betrieb und wir wollen dies nicht durch ein Weihnachtsessen gefährden.»

Und auch bei Stiebel Eltron stellt man die Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund, wie die Personalleiterin Veronica Petito auf die Anfrage der AZ kommentiert. «Die Absage des Events ist aufgrund des Gesundheitsschutzes unserer Mitarbeiter. Wir wollen kein Risiko eingehen», sagt sie. Der Ausfall der Weihnachtsfeiern verstärkt zwar den Schatten der Coronakrise, dafür rückt man auch in den Betrieben näher zusammen. Aber nur, wie es scheint, unter Einhaltung des nötigen Abstands. (gri)