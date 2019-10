Beschuldigter in Fall von Kinderpornografie zieht Urteil weiter: Schlamperei wirkt strafmildernd

Mitte 2017 hatte das Bezirksgericht Brugg den heute 41-jährigen M. wegen Kinderpornografie zu einer unbedingten Geldstrafe von 250 Tagessätzen à 90 Franken verurteilt und eine ambulante Therapie angeordnet. Unmittelbar nach der erstinstanzlichen Urteilsverkündung sagte sein amtlicher Verteidiger Franz Hollinger, dass er das Urteil ans Obergericht weiterziehen werde.

Im Februar dieses Jahres fand dann die Berufungsverhandlung vor dem Obergericht in Aarau statt. Verteidiger Hollinger machte geltend, dass die M. zur Last gelegten Straftaten nicht als schwer, sondern nur als mittelschwer zu qualifizieren seien. Aufgrund der neuen Lebenssituation des Beschuldigten verzichteten die drei Oberrichter am Schluss der Verhandlung darauf, sofort ein Urteil zu fällen. Der Beschuldigte gab damals an, dass er seit knapp einem Jahr in einer Beziehung mit einer Mutter von zwei Töchtern lebt. Seit wenigen Tagen hat er mit der neuen Frau ein gemeinsames Kind. Die Oberrichter beschlossen deshalb, ein psychiatrisches Ergänzungsgutachten einzuholen. Dieses liegt seit Mai vor und das Obergericht hat Anfang Oktober nun sein Urteil zum Fall M. gefällt und verschickt.

Halbjährlich muss sich M. bei der Oberstaatsanwaltschaft melden

Das Obergericht hat in erster Linie festgestellt, dass das Beschleunigungsgebot verletzt worden ist. Die lange Verfahrensdauer sowie die mehrfache Verletzung des Beschleunigungsgebots führt in diesem Fall zu einer markanten Strafreduktion. Denn die Hausdurchsuchung wegen Verdachts der Beschaffung und Verwaltung von verbotener Kinderpornografie hatte schon Ende April 2013 stattgefunden. Der Beschuldigte wird vom Obergericht aufgrund mehrfacher Pornografie (Beschaffung über elektronische Medien sowie Herstellen und Zugänglichmachen) verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 90 Franken bei einer Probezeit von vier Jahren. Für die Dauer dieser Probezeit wird M. die Weisung zur ärztlichen und psychologischen Betreuung im Sinne einer therapeutischen Unterstützung erteilt.