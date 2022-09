Berufsmeisterschaften Diese Aargauerinnen und Aargauer gewannen an den Swiss Skills eine Medaille An den Berufsmeisterschaften in Bern kämpften vom 7. bis 11. September zahlreiche junge Berufsleute um den begehrten Schweizer-Meister-Titel. Auch einige Teilnehmenden aus dem Aargau waren dabei.

Svenja Knecht von der Firma Delfosse AG Metallbau in Brugg holt in der Kategorie Metallbaukonstrukteur/in Silber. David Fuchs gewinnt die Bronze- und Adrian Gilgen die Goldmedaille und Bundesrat Guy Parmelin gratuliert. Manu Friederich

Die diesjährigen Swiss Skills in Bern vom 7. bis 11. September sind vorüber. In 85 Berufsmeisterschaften wurde um den Titel gekämpft. Unter den Teilnehmenden befanden sich 20 Aargauerinnen und Aargauer, welche eine Medaille nach Hause holten.

Michelle Leber, Gebäudetechnikplanerin Lüftung aus Remigen. Manu Friederich

Aus der Region Brugg gewann Michelle Leber aus Remigen bei ihrer Teilnahme als Gebäudetechnikplanerin Lüftung die Bronzemedaille. Mit 76,11 Punkten sicherte sie sich souverän den dritten Rang. Nach 16 Stunden Wettkampfzeit fehlten schliesslich weniger als 4,1 Punkten, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Zweiter Platz für Metallbaukonstrukteurin

Nico Ritter, Strassentransportfachmann aus Windisch. Manu Friederich

Eine weitere Medaillengewinnerin war Svenja Knecht aus Schwaderloch, tätig bei der Firma Delfosse AG Metallbau in Brugg. Sie erkämpfte sich nach vier Tagen und vier Aufgabenstellungen im Beruf der Metallbaukonstrukteurin den zweiten Platz.

Ihr fehlten nur 1,64 Punkte, um Schweizermeisterin zu werden. Die Punktewertung entschied knapp für Silber. Noch enger wurde es bei den Strassentransportfachfrauen/-männer. Um 0,8 Punkte verpasste Nico Ritter aus Windisch den Sieg.

Neue Erfahrungen und eine Bereicherung für die Gesellschaft

Das Programm hatte es in sich. Ganze vier Tage lang dauerten die Wettkämpfe. Am Mittwoch starteten 20 Strassentransportfachfrauen/-männer in die Berufsmeisterschaft. Am Ende des Tages schieden die vier Teilnehmenden mit den schlechtesten Bewertungen aus.

Dieses Qualifikationssystem wiederholte sich drei Mal, bis am Sonntag die letzten acht im Final den Titel unter sich ausmachten. Nebst einer Medaille können die jungen Berufsleute mit neuen Erfahrungen heimkehren sowie mit ihrem Talent und ihrer Freude am Beruf eine Bereicherung für die Gesellschaft sein.