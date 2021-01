Berghütte statt Klassenzimmer: Die Schüler entdecken die eindrückliche Grimselregion

Der Zentralverband des SAC lancierte das Bildungsprojekt «AlpenLernen», zu dem die Projektwoche zählt, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Im Fokus der «AlpenLernen»-Projektwoche steht die Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Mit dem Preisgeld will die SAC-Sektion Brugg künftige Bergschulwochen in der Gelmerhütte noch intensiver fördern. Die Unterstützung kann ­finanzieller Art sein, bei Bedarf stellt die Sektion auch erfahrene Berggänger als Begleitung der Lehrperson zur Verfügung. Ausserdem ist der Hüttenwart der Gelmerhütte Schweizer Bergführer.

Brugg Der SAC Brugg hat den 1. Preis in der Höhe von 5000 Franken gewonnen in der Kategorie «Soziales» beim iBBooster. Ins Leben gerufen wurde diese Gönnerplattform von der Brugger Energieversorgerin IBB mit dem Ziel, die regionalen Vereine zu unterstützen (die AZ berichtete).

Während fünf Tagen tauschen die Schülerinnen und Schüler das Klassenzimmer mit der Gelmerhütte und lernen, wie der Alpenraum und die Region genutzt und gleichzeitig geschützt werden kann. In Begleitung mit dem Bergführer entdeckt die Schulklasse zudem die eindrückliche Kultur- und Naturlandschaft der Grimselregion und erhält einen ersten Einblick in die sportlichen Aktivitäten im alpinen Gelände, hält der SAC Brugg in einer Mitteilung fest.

Gesucht sind nun Schulleitungen und Lehrkräfte aus der Region Brugg-Windisch oder aus dem Bezirk Brugg, die ein solches Projekt in der Gelmerhütte realisieren möchten. Die Sektion Brugg hilft bei der Kontaktaufnahme sowie mit finanzieller und personeller Unterstützung. Auskünfte erteilt der Präsident Alois Wyss in Brugg: praesident@sac-brugg.ch.

Weitere Informationen sind zu finden auf der Website www.sac-brugg.ch/Gelmerhütte: Dossier «AlpenLernen» des Zen­tralkomitees; Dossier «Bergschulwoche_2020» der Sektion Brugg. (az)