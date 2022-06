Benefiz-Festival «Brugg für die Ukraine»: Die Stadt setzt ein Zeichen der Solidarität Rund um das Brugger Salzhaus ist am 1. Juli ein Benefiz-Festival für die Ukraine geplant. Der Einwohnerrat entscheidet über eine Verdoppelung der Spenden.

Einmaliges Kinderkonzert: Andrew Bond wird am Benefiz-Festival auftreten. Fabio Baranzini (Aarau, 2. Juli 2021)

Der Stadtrat will zusammen mit der Bevölkerung ein starkes Zeichen der Solidarität setzen: Rund um das Salzhaus ist das Benefiz-Festival «Brugg für die Ukraine» geplant am Freitag, 1. Juli.

Möglichst viele Spenden, lautet das Ziel, sollen zusammenkommen durch den Verkauf von Benefiz-Armbändeli mit dem Schriftzug «We love Ukraine» – für 20 Franken für Erwachsene und 10 Franken für Kinder – sowie weitere freiwillige Zuwendungen. Überwiesen werden die Spenden dann der Schweizerischen Glückskette für Projekte in der Ukraine.

Verkauft werden die Benefiz-Armbändeli für 20 Franken für Erwachsene und 10 Franken für Kinder. zvg

Der Einmarsch der russischen Armee bedeute eine ­Zeitenwende, der andauernde Krieg bringe unendliches Leid über die Menschen, stellt der Stadtrat fest. Millionen seien geflohen, über 50'000 Flüchtlinge seien bereits in der Schweiz angekommen. «Die Flüchtenden wie auch die Zurückgebliebenen sind auf Hilfe angewiesen», führt der Stadtrat aus.

Kulinarische Köstlichkeiten und viel Musik für alle

Beim Benefiz-Anlass geboten werden bis in die Nacht kulinarische Köstlichkeiten sowie musikalische Darbietungen für jeden Geschmack und jedes Alter. Den Auftakt macht um 12 Uhr der ukrainische Lunch von Flüchtlings­familien. Um 14 Uhr steht das Kinderkonzert mit Andrew Bond auf dem Programm, um 15 Uhr Rebi’s Ballonkunst. Die Buben und Mädchen erhalten ein Ballontierli.

Es folgen um 16 Uhr der Apéro-Jazz unter dem Titel «City Cocktail» von ukrainischen Künstlern, um 17.30 Uhr der Auftritt von Beth Beighey mit Country und Folk. Dazu gibt es feine Chicken Wings.

Bluesrock vom Feinsten wird versprochen um 19.30 Uhr mit Brugglyn Blue rund um den Gitarristen Werner Ammann. Real Silk for Peace machen den Abschluss ab 21 Uhr mit den besten Rock-Hits aller Zeiten.

Die Künstler verzichten auf marktübliche Gagen

Den von Privaten gesammelten Spendenbetrag will die Stadt – bis maximal 75'000 Franken – verdoppeln. Im Idealfall, rechnet die Behörde vor, könnten so der Glückskette 150'000 Franken oder mehr überwiesen werden. Den Entscheid über die städtische Spende fällt der Einwohnerrat an seiner nächsten Sitzung am Freitag, 24. Juni.

Das Benefiz-Festival wird rund um das Salzhaus durchgeführt. mhu (22. März 2019)

Das Benefiz-Festival findet im Anschluss an das Jugendfest statt. Die Infrastruktur sowie die Gastrobetriebe stehen der Stadt so einen Tag länger zur Verfügung ohne nennenswerte Mehrkosten, hält der Stadtrat fest.

Für die Organisation des Programms wird neben den Sachleistungen von Werkdienst und Regionalpolizei ein Betrag zwischen 8000 bis 11'000 Franken benötigt und über das Budget 2022 finanziert, heisst es in der Botschaft an den Einwohnerrat. Dabei spielen die Künstler zu Spesenkonditionen und verzichten auf marktübliche ­Gagen zugunsten der Spenden, so die Behörde. Diverse Vereine unterstützen den Anlass ehrenamtlich.