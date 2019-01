Am Samstag machte ein AZ-Leser eine Entdeckung, die ihn empörte. In Lauffohr, in der Nähe der Vogelsangbrücke, fotografiert er einen Baum, dem rundherum die Rinde entfernt wurde. Die Fotos schickt er der AZ und schreibt dazu: «Wer nichts Besseres mit seiner Freizeit anzufangen weiss, als unschuldige Bäume zum Fällen zu verurteilen, nach dessen IQ muss man schon sehr tief buddeln. Sofern sich zwischen dessen Ohren überhaupt etwas anderes als Luft befindet.» Der Leser vermutet einen Vandalenakt hinter dem Ganzen.

Tatsächlich ist aber alles ganz anders. Beim betroffenen Baum handelt es sich nämlich um eine sogenannte Robinie. «Die Robinie ist ein invasiver Neophyt, der im Auenschutzgebiet nicht erwünscht ist», schreibt Förster Ruedi Graf auf Nachfrage der AZ. «Aus diesem Grund möchte man sie entfernen.» Eine falsch geplante Bekämpfung könne das Problem verschlimmern, ergänzt Graf. «Nach dem Fällen einer Robinie können Wurzelausschläge dichte Bestände mit jungen Robinien bilden.»

Wurzelsystem wird so ermüdet

Nachkontrollen und Nachrodungen seien während einiger Jahre bis zur Ermüdung des Wurzelsystems notwendig. «Zur Unterdrückung von Wurzelausschlägen, scheint die Methode des Ringelns am besten angepasst zu sein», erklärt Graf. «Darum wurde bewusst die Rinde entfernt, damit der Baum langsam abstirbt und sich keine Wurzelbrut bildet.»