An einen solchen Fall in Brugg wie am letzten Freitagabend kurz vor 22 Uhr konnten sich weder die Politiker noch Stadtschreiber Yvonne Brescianini erinnern: Per Namensaufruf musste jeder der 48 anwesenden Einwohnerräte sagen, ob er für oder gegen die Überweisung der Motion von Markus Lang (GLP) ist betreffend Einrichtung einer Begegnungszone im Stadtzentrum.

Beantragt hatte die Abstimmung per Namensaufruf SVP-Einwohnerrat Sandro Rossi. Dabei stützte er sich auf das Geschäftsreglement des Einwohnerrats Brugg, in dem es heisst: «Geheime Abstimmung oder Abstimmung unter Namensaufruf wird durchgeführt, wenn es ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder verlangt.» Diese Vorgabe wurde nach einer hitzigen Diskussion erfüllt.

In der vorausgehenden Debatte zeigte sich, dass die Brugger Abstimmung vom 10. Februar über die Einführung von Tempo 30 noch nicht von allen Politikern verarbeitet ist. Bereits am Abstimmungssonntag hielt Stadtammann Barbara Horlacher fest: «In Sachen Tempo 30 wird der Stadtrat von sich aus nicht mehr aktiv in nächster Zeit.»

Zur Motion von Markus Lang betreffend Einrichtung einer Begegnungszone mit Tempo 20 und Rechtsvortritt im Bereich Badener- und Laurstrasse sagte Horlacher am Freitagabend: «Der Stadtrat schätzt die politische Akzeptanz so kurz nach der Abstimmung über Tempo 30 als sehr gering ein.»

Die Behörde habe derzeit verschiedene Schlüsselprojekte, die sie mit höherer Priorität voranbringen wolle. Auch bei den Projekten «Alte Post» sowie «Neumarkt- und Bahnhofplatz» gehe es um die Aufwertung des Zentrums.

Eine CVPlerin scherte aus

Daraufhin waren die Einwohnerräte geteilter Meinung, ob man besser abwarten oder den Stadtrat mit der Überweisung von Langs Motion zum schnelleren Handeln auffordern soll. Immer wieder war von Zwängerei die Rede. Im Abstimmungskampf vertraten die Gegner jeweils den Standpunkt, dass sie nicht grundsätzlich gegen Tempo 30 seien, jedoch keine flächendeckende Einführung wollen, wie es der Stadtrat vorgeschlagen hatte.

Während der engagierten Debatte im Einwohnerrat zitierte Lang FDP- und SVP-Vertreter zum Begegnungszone-Projekt in Mels SG. «Diese setzten sich ohne Wenn und Aber für das Projekt ein, weil sie unter anderem die Chance für das Gewerbe erkannt haben», so der Grünliberale.

Unter Namensaufruf wurde Langs Motion dann mit 26 Ja- zu 21 Nein-Stimmen überwiesen. GLP, EVP, SP und Grüne waren dafür, FDP und SVP dagegen. Einzig bei der CVP wich Barbara Geissmann mit ihrem Nein von der Fraktionsmehrheit ab. Bleibt nur noch die Frage, warum die Abstimmung per Namensaufruf ausgerechnet bei diesem Vorstoss Premiere feiern konnte.

Es geht der SVP um Transparenz

Auf die Anfrage bei Sandro Rossi antwortet SVP-Fraktionschef Patrick von Niederhäusern. Grund für die Abstimmung unter Namensaufruf seien verschiedene Reaktionen aus der Brugger Bevölkerung gewesen.

So wurde nicht verstanden, dass nach der Volksabstimmung vom 10. Februar erneut eine Motion mit gleicher Stossrichtung eingereicht wurde. Auch der Gesamtstadtrat habe festgehalten, dass es sich beim Volksentscheid vom Februar um einen klaren und breit abgestützten Entscheid handle.