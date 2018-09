Die 10. Ausgabe des KMU Swiss Podiums im Campussaal Brugg-Windisch hat sich mit der «Generation next» und deren Einfluss auf die Arbeitswelt von morgen beschäftigt. Wird alles anders? Diese und weitere Fragen beantwortete unter anderem Pascal Scherrer, publizistischer Leiter Radio SRF 3, in seinem Referat vor rund 300 Firmenvertretern.

Aus Sicht von Scherrer funktioniert die in den 80ern bis frühen 2000ern geborene Generation Y anders als alle anderen Generationen. «Die Generation Y ist selbstbewusst und ungeduldig. Es ist wichtig, die richtige Mischung aus fördern und fordern zu finden.»

Für Armin Baumann, Initiant KMU Swiss, stand fest: «Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können in der Gegenwart agieren und die Zukunft beeinflussen. Die Mentalität der nachfolgenden Generation und auch die Ressourcen werden sich ändern. Ich sehe es als unsere Pflicht, den Führungsstil und die Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen.»

Die Kulturen verschmelzen

Nadja Hauser, Gründerin und Direktorin des grössten Circus-Festivals der Schweiz, dem «International Circus Festival Young Stage Basel», prognostizierte in ihrem Referat: «Die ernste und unterhaltende Kultur wird mehr und mehr verschmelzen. Die Generation Y hat begonnen, mit anderen Genres zusammenzuarbeiten wie beispielsweise mit Ballett, modernem Tanz oder Oper. Es entstehen neue Formate. Die Inhalte werden gehaltvoller.»

Viel Innovation ist auch in der Krankenversicherungsbranche gefragt, wie ein Referat von Thomas J. Grichting, Generalsekretär der Groupe Mutuel, zeigte. «Wir brauchen innovative Lösungen, denn es wird eine Verdoppelung der Krankenkassenprämie bis im Jahr 2030 prognostiziert.» Der Patient der Zukunft will laut Grichting seine Gesundheit selber managen und an Behandlungsentscheidungen beteiligt werden. Die künstliche Intelligenz (KI) könne unser Gesundheitssystem retten.

Wie die künstliche Intelligenz die Welt verändern wird, illustrierte Christian Fehrlin, CEO Deep Impact. «Viele Prozesse werden digitalisiert und durch KI ersetzt. Vor allem repetitive Arbeiten sind davon betroffen. Die Zukunft ist also bereits Realität. Es wird aber noch zirka vier Jahre dauern, bis die Rechenleistung der KI die Leistung eines Hirns erreicht.»

72 Tage in 4000 Metern überlebt

Zu welcher Leistung ein Mensch fähig ist, zeigte Eduardo Strauch Urioste in seinem eindrücklichen und emotional geladenen Referat. Er war einer der Überlebenden des Flugzeugabsturzes von 1972 in den Anden (die AZ berichtete). «Wir haben 72 Tage in 4000 Metern Höhe überlebt. In dieser Zeit mussten wir wichtige und schwere Entscheidungen fällen, als Team zusammenhalten und auf keinen Fall die Hoffnung verlieren. Es ist unglaublich, zu welcher Leistung das menschliche Hirn und der Körper in einer solchen Situation fähig ist.»

Die diversen Referate und auch die Podiumsdiskussion mit Franz Grüter, Nationalrat und Verwaltungsratspräsident green.ch, Ronald Christen, CEO Loeb AG, Pascal Scherrer und Armin Baumann regten beim abschliessenden Flying Dinner zu interessanten Diskussionen an. Durch das Programm führte die Moderatorin Tamara Sedmak. Erstmals wurde der Anlass live vom KMU Swiss TV-Kanal übertragen. (az)