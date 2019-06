Gefühle und Emotionen waren das Umzugs-Sujet 2019: «Can you feel it?» Die Teufel standen für den Hass. Kinder in gelben T-Shirts verkörperten die Habgier. Blau stand für Sehnsucht und die roten Outfits waren der Freundschaft vorbehalten. Schönes Symbol: Die Freundschafts-Kinder waren alle über ein Seil miteinander verbunden.

Dieses Mal war der Umzug ein spezieller: Bei schweisstreibenden Temperaturen bewegte sich das Defilee vom Schulhausplatz über Hintertrottenstrasse, Villigerstrasse und Gansingerstrasse zurück zur Schule. Angeführt von der Musikgesellschaft und dem Jugendspiel Remigen zog der Dorfnachwuchs an den zahlreichen Schaulustigen vorbei. Und ein bisschen was von Fasnacht hatte der Umzug doch auch. Sah man doch furchterregende Teufel mitmarschieren.

Und während der Umzug seit je dazu gehört, ist bei jeder Jugendfest-Auflage das sonstige Programm speziell. 2019 fiel die Wahl auf ein Musical, das analog zu den Umzug-Sujets von den Gefühlen handelte. «Das Musical geht eigentlich auf die Initiative der Schüler selbst zurück. Die wollten gerne etwas aufführen», so Stückelberger. Seit September 2018 war das OK mit der Planung beschäftigt. Vor rund drei Monaten begannen die Primarschüler damit, ihre Texte einzustudieren. Etwa zwei Wochen vor der Premiere starteten die Proben im Gesamtensemble. Alles stand unter der künstlerischen Leitung von Simone Fatzer.

Thema des rund 75-minütigen Stücks namens «Gefühle mit Ketchup» war die Geschichte der verrückten Doktorin Keinstein, die eine Maschine erfunden hatte, die künstliche Gefühle herstellen kann. Dabei war die Botschaft deutlich: Echte Gefühle gibt es nicht per Knopfdruck, sie können nur von innen selbst kommen. Vom Kindergartenkind bis zum Sechstklässler – die ganze Bandbreite an Altersstufen stand auf der Bühne. Die fetzigen Songs, begleitet von einer ebenfalls weitgehend aus Schülern bestehenden Live-Band, kamen beim grossen Publikum bestens an, besonders wenn sie von den positiven Gefühlen handelten. Lautstarker Beifall war den Kindern am Schluss sicher.