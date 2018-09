Heidi Ammon sprach an der gestrigen Pressinformation von einem erfreulichen und speditiven Budgetprozess. Die einzelnen Abteilungen, stellte sie fest, halten sich an die Vorgaben, bei den Einnahmen und Ausgaben werde ein ausgeglichenes, «sehr präzises» Resultat erreicht. Ein Hauptthema sei auch die Selbstfinanzierung, fügte sie an. Denn hinsichtlich der kommenden, grossen Investitionen sei es das Ziel, sich nicht weiter zu verschulden.

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent rechnet das Budget 2019 mit einem Gewinn von 317 270 Franken (Vorjahr 180 800 Franken). Beim betrieblichen Aufwand und beim betrieblichen Ertrag sei kaum Spielraum vorhanden, führte Schleuniger aus. So beläuft sich das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit auf ein Minus von 22 940 Franken. Auffallend sei der sogenannte Transferaufwand, der laufend steige: Kosten, die anfallen für Beiträge an Dritte, an den Kanton, an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an private Haushalte. Der Sach- und Betriebsaufwand sowie der Personalaufwand, die der Gemeinderat am direktesten beeinflussen kann, seien mehr oder weniger konstant, so Schleuniger.

Die grösseren Abweichungen im Vergleich zum Budget 2018 sind auf der Aufwandseite zurückzuführen auf die diversen neuen Abschreibungen durch den Abschluss Ortsplanungsrevision oder durch die Anschaffung eines Fahrzeugs für das Bauamt.

Basis ist der gute Abschluss 2017

Auch bei der Pflegefinanzierung und Spitex sei ein Kostenwachstum zu verzeichnen, fuhr Schleuniger fort. Ebenfalls fallen 2019 die Beträge im Bereich Kinderkrippen und Horte erstmals für das ganze Jahr an. Zur Erinnerung: Der Startschuss für die familienergänzende Kinderbetreuung erfolgte diesen August.