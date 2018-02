Am 12. Juli letzten Jahres stürzte ein 23-jähriger Student bei einem Festanlass an der Fachhochschule Nordwestschweiz mehrere Meter in die Tiefe. Ein Rettungshelikopter flog den schwer verletzten Mann ins Spital. Wenige Tage nach dem Unfall ist er gestorben.

Auf Nachfrage der Aargauer Zeitung sagt Sprecherin Fiona Strebel von der Staatsanwaltschaft nun, was die Unfallabklärungen ergeben haben: «Die Untersuchung wurde rechtskräftig eingestellt.» Die Staatsanwaltschaft sei nach Abschluss der Untersuchungen zum Schluss gekommen, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt und keinerlei Fremdverschulden vorliegt.