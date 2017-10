Geschäftsausflug einmal anders: mit dem Team eine Seilbrücke bauen, den Chef beim Klettern sichern – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – oder bei der Sommer Olympiade gegen die Lehrtochter antreten. Das ist ein Bruchteil der Aktivitäten, welche die Ideen Factory Falkevent organisiert. Auch Unterstützung bei Messeauftritten sowie Eventplanung, Referate und Seminare bietet das Unternehmen mit Firmensitz in Hausen und Thun an.

Gerade komplexe Trainingsinhalte, wie zum Beispiel Konfliktbewältigung oder der Umgang mit Grenzen, liessen sich draussen in einem herausfordernden Rahmen gut vermitteln, ist Inhaberin Anita Rossel überzeugt. Zudem werde die Teambildung gestärkt, da sich die Teilnehmer bei den Aktivitäten von einer ganz anderen Seite kennenlernen würden. Die Erlebnispädagogin erklärt: «Wir legen Wert darauf, dass eine Durchmischung stattfindet, sodass man auch mit Mitarbeitern in Kontakt kommt, mit denen man normalerweise nicht viel zu tun hat.»

Das Konzept «ungewöhnliche Herausforderungen bei Firmenausflügen» wendet Rossel seit zehn Jahren an. Früher als Angebot der Alpinschule Bergfalke und nun in ihrem eigenen, vor einem Jahr gegründeten Unternehmen. Dabei wird das Programm individuell auf den Kunden zugeschnitten, von der kleinen Schreinerei bis zur Grossbank.

Eine Alternative gibt es immer

Falkevent hat für 10 bis 500 Personen Kapazitäten, in Ausnahmefällen auch für mehr. Das Geschäft laufe gut, erzählt Rossel. Im Durchschnitt führt das elfköpfige Unternehmen monatlich drei bis vier Anlässe durch.

Je nach Wetter sei die Nachfrage anders. Früher Schnee locke die Leute eher in die Berge und Angebote wie Iglubauen oder Schneeschuhtouren, seien gefragt. Bei schneearmen Wintern hingegen würden die Leute eher im Flachland bleiben, wo es auch zahlreiche Möglichkeiten gebe, zum Beispiel Eisskulpturenschnitzen oder ein gemütlicher Fondueplausch am Lagerfeuer. Auch bei schlechtem Wetter finde sich immer eine Alternative, so die sympathische 50-Jährige.

Begeistert von den Bergen

Falkevent schreibt sich Flexibilität auf die Fahne. Dennoch seien sehr kurzfristige Anfragen für grössere Projekte, bei denen mit anderen Unternehmen wie zum Beispiel Hotels zusammengearbeitet werden müsse, eine Herausforderung, sagt Rossel. Doch mit solchen Situationen hat die Hausenerin Erfahrung. Bald nach der Lehre bei den SBB ging sie in den Managementbereich des Unternehmens und bildete sich weiter. Nachdem sie zu der Alpinschule Bergfalke wechselte, absolvierte sie ein Studium im Outdoorsport Management und machte die Ausbildungen zur Erlebnispädagogin und zur Eidg. dipl. Wanderleiterin. Als solche arbeitet sie immer noch in einem 40-Prozent-Pensum.

Die Begeisterung für die Berge hat sie von ihrem Vater geerbt, den sie als Kind oft auf Touren begleitete. Später nahm sie an Kletterkursen von Jugend+Sport teil. Ihre zweite Leidenschaft ist das Organisieren. Eine Fähigkeit, die sie bei Falkevent ausleben kann. Bei der Planung kommen ihr laufend neue Ideen in den Sinn. «Manchmal überfordere ich mein Umfeld etwas damit», meint sie und lacht. Ihr Team sei sich das jedoch mittlerweile gewohnt.

Rossel ist auch in der Freizeit voller Tatendrang. Sie liebt es, mit ihrem Ehemann auf Reisen zu gehen und sie ist mit ihren Vierbeinern Anori und Lif im Hundesport aktiv. Gerne entspannt sie sich aber auch bei einem Glas Wein und schätzt das gemütliche Zusammensein mit Freunden. Allerdings nicht heute, denn sie muss noch eine neue Wanderroute rekognoszieren.